Lo último sobre la situación sanitaria de Kevin Amaro, la figura de Liverpool, de cara a la semifinal con Peñarol

Kevin Amaro es la principal duda de Liverpool para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre el negriazul y Peñarol , que se disputará este domingo a las 18:00 en el Estadio Centenario.

El jugador fue centro de la discusión sobre un posible cambio de fecha de las finales del campeonato, luego de que Liverpool solicitara aplazar la definición si el jugador era convocado por Marcelo Bielsa para los amistosos de la selección uruguaya ante México y Estados Unidos, que se disputarán el 15 y 18 de noviembre.

Sin embargo, Amaro se retiró lesionado al final del partido entre Liverpool y Cerro Largo , por lo que quedó descartado para la selección y se mantuvo el calendario original.

Ahora, Liverpool espera por la evolución del futbolista para saber si estará disponible para la semifinal contra Peñarol. Gustavo Ferrín , gerente deportivo del negriazul, dijo en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva que Amaro "entrenó diferenciado el lunes, estuvo solo en la sala con los fisio".

"Lo que hablé con el doctor, que es quien tienen que dar el diagnóstico, fue que está todo pendiente de la evolución y los resultados de la resonancia", agregó.

Ferrín declaró que vio a Amaro "asustado" tras salir del partido contra Cerro Largo porque desconocía el grado de su lesión, pero este martes ya lo vio "normal".

El gerente remarcó que no arriesgarán al futbolista si este no cuenta con el alta médica, ya que esta "no es la política del club". "Un jugador si se le da de alta para jugar, es porque hay plena seguridad de que está en condiciones", sentenció.