Liverpool pidió a la AUF que se postergue la semifinal del campeonato si la selección convoca a Kevin Amaro: Peñarol espera a clasificar para tomar postura

La semifinal está fijada para el 16 de noviembre, y Uruguay jugará dos amistosos el 15 y el 18 de noviembre contra México y Estados Unidos

29 de octubre 2025 - 9:00hs
Kevin Amaro en Uruguay vs Uzbekistán

Kevin Amaro en Uruguay vs Uzbekistán

Liverpool envió una carta a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para solicitar que se postergue la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, si la selección uruguaya convoca a su jugador Kevin Amaro para los amistosos de noviembre, confirmaron fuentes del club a El Observador.

La semifinal del campeonato, a la que Liverpool ya está clasificado como campeón del Torneo Apertura, está fijada para el 16 de noviembre.

La fecha coincide con la fecha FIFA en la que la selección uruguaya enfrentará a México, el 15 de noviembre en Torreón, y Estados Unidos, el 18 de noviembre en Kansas.

En la lista de reservados de Marcelo Bielsa para los amistosos el único jugador del medio local es Kevin Amaro, una de las figuras de Liverpool. Por esto, el negriazul pidió a la AUF que la semifinal se postergue para poder contar con el jugador, si este es finalmente convocado por el entrenador argentino.

Jesús Trindade y Maximiliano Gómez en el último clásico entre Peñarol y Nacional
LOS GRANDES

¿Qué partidos le quedan a Peñarol y Nacional para definir el Torneo Clausura y la Tabla Anual?

es un orgullo tremendo ser el unico del futbol uruguayo convocado: kevin amaro hablo en la partida de la seleccion uruguaya y conto que lo sorprendio de bielsa; mira el video
SELECCIÓN URUGUAYA

"Es un orgullo tremendo ser el único del fútbol uruguayo convocado": Kevin Amaro habló en la partida de la selección uruguaya y contó qué lo sorprendió de Bielsa; mirá el video

Hasta el momento, Liverpool no conoce quién será su rival en esa semifinal, ya que todavía no se definió el Torneo Clausura, e incluso tiene chances de ganarlo y así evitar esta instancia para pasar de forma directa a la final.

Quien pica en punta es Peñarol, que está primero con cuatro puntos de ventaja sobre Nacional y el propio Liverpool, a falta de seis por disputarse.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dijo en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva que este martes el carbonero hizo "consultas" a la AUF sobre el pedido que realizó Liverpool, pero aclaró que "nadie ha llegado a esa semifinal", y que su equipo debe "ganarle a Defensor".

"Ayer hablamos con Diego (Aguirre) y me dijo 'dejame llegar y después vemos que hacemos'", afirmó el mandatario.

"Venimos postergando por errores propios no ganar el Clausura y nuestro objetivo número uno es ganarlo. Después llegará el tema de las semifinales", agregó.

Liverpool AUF Peñarol Kevin Amaro selección uruguaya Liga AUF Uruguaya

