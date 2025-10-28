Gran demanda de los hinchas y socios que quieren ver a Peñarol campeón del Torneo Clausura el domingo ante Defensor Sporting; ya se vendieron 16.000 entradas en 24 horas

Peñarol volvió a entrenar este martes a la mañana en Los Aromos pensando en el decisivo partido que tendrá este miércoles a la hora 21 en el Estadio Centenario por la final de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia en el que habrá un campeón, aunque también tiene la mente en el encuentro del domingo contra Defensor Sporting, en el que puede conseguir el título del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.

En ese contexto y como informó este lunes Referí, los aurinegros se adelantaron a la final de la Copa y ya comenzaron a canjear y vender entradas para el compromiso ante los violetas, sabiendo que es trascendente.

Peñarol colocó la entrada más barata a $ 134 y a su vez, habilitó la Tribuna Guelfi para sus hinchas y socios, algo que no ocurría desde hacía varios encuentros.

En solo 24 horas, los hinchas y socios de Peñarol canjearon y compraron gran parte de las entradas que se pusieron a la venta contra Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Según confió una fuente del club este martes a Referí, en un solo día de canje y venta, se colocaron 16.000 boletos hasta poco después del mediodía.

La misma fuente admitió que es probable que al fin de este martes, alguna de las tribunas ya se agote.

Como informó Referí, quienes no son asociados, tienen hasta este miércoles a la hora 16 para asegurar su entrada con precio bonificado.

Estos son los precios: