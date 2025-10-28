La "mala noticia" para Federico Valverde en Real Madrid de cara a los partidos que vienen

Federico Valverde volvió este martes a los entrenamientos con su equipo, Real Madrid, que viene de vencer luego de un año y medio el clásico ante Barcelona, el pasado domingo, por 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu por una nueva fecha de LaLiga de España, y los mantiene con luz en la punta de la tabla de posiciones. El uruguayo tuvo una "mala noticia" ya que en las últimas horas, Dani Carvajal, quien había vuelto a jugar y lo suplantó en ese partido, se lesionó y fue operado, por lo que seguirá jugando de lateral derecho.

Como informó Referí, sobre el final hubo algunos disturbios entre los futbolistas quienes estuvieron a punto de irse a las manos.

Tanto Valverde como Ronald Araujo, quien ingresó a los 73 minutos, tuvieron fueron evaluados por la prensa deportiva de Madrid y Barcelona, con algunos elogios para el de Real Madrid.

Este lunes se conoció que el volante uruguayo, quien hace más de un mes que viene jugando como lateral derecho por las lesiones de sus compañeros Trent-Alexander Arnold y Dani Carvajal -quienes normalmente juegan en esa posición-, jugó el clásico con fiebre y gastroenteritis, y le pidió al técnico Xabi Alonso que lo dejara jugar.

Dani Carvajal operado y Valverde seguirá de lateral

Federico Valverde ha rendido como lateral derecho, más allá de que hace poco más de un mes se encargó de decir que a él no le gusta jugar en esa posición.

El domingo jugó hasta que aguantó y lo suplantó Dani Carvajal, quien normalmente es titular, pero hacía un buen tiempo que se encontraba lesionado, al igual que el excompañero de Darwin Núñez en Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

Este martes, Carvajal fue intervenido quirúrgicamente con éxito mediante una artroscopía en la rodilla derecha para reparar la "presencia de un cuerpo libre articular" que se le detectó en las pruebas médicas tras sentir dolor tras jugar 19 minutos en el clásico del pasado domingo.

Esto hará que esté al menos un mes fuera de las canchas nuevamente, por lo que es una "mala noticia" para Valverde, ya que deberá seguir jugando como lateral derecho, debido a que Alexander-Arnold tiene para un tiempo más antes de regresar a las canchas,.