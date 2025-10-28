Dólar
Cerro recibió dos multas por el partido ante Peñarol: dos hinchas entraron a la fuerza al agredir a personal de recaudación

Cerro recibió tres sanciones tras el partido contra Peñarol del pasado sábado, uno de los hechos que se registró fue grave porque dos hinchas agredieron a personal de recaudación para entrar al Tróccoli

28 de octubre 2025 - 10:14hs
Estadio Luis Tróccoli

Estadio Luis Tróccoli

Cerro recibió el lunes por la noche tres sanciones por distintos incidentes causados por sus hinchas el pasado sábado cuando recibieron a Peñarol por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido se jugó en el Estadio Luis Tróccoli sin parciales aurinegros, por razones de seguridad.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que los hinchas locatarios generaran distintos incidentes.

Cerro recibió una advertencia por el rol de los alcanzapelotas en el partido, con el que se violó el Manual de Competiciones.

Dicho manual establece la cantidad de alcanzapelotas que debe tener el partido de comienzo a fin y que está prohibido esconder pelotas o demorar la reanudación del juego.

Cerro recibió una multa de 15 unidades reajustables (UR) por violación al Protocolo de Seguridad ya que los hinchas ingresaron banderas de un tamaño mayor al permitido por dicho protocolo.

Pero además se generó un hecho grave. Dos hinchas de Cerro entraron por la fuerza al Tróccoli agrediendo al personal de recaudación apostado en uno de los portones de acceso.

El hecho se dio en la Tribuna Argentina, la oficial del Tróccoli, en el portón por donde la empresa Tenfield ingresa sus materiales de trabajo al campo de juego.

Fue ahí que dos hinchas, de pesado, le pasaron por encima al personal de recaudación, los empujaron, y entraron a la fuerza al estadio.

¿Cuál fue la respuesta del operativo de seguridad? ¿Los fueron a buscar para sacarlos del estadio? No. Solamente reforzaron con personal se seguridad esa vía de acceso al estadio.

Ese hecho le generó a Cerro otra multa de 20 UR. $ 1.838,64, las dos multas ascienden a $ 64.352.

