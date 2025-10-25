Dólar
Un dirigente de Peñarol criticó el estado de la tribuna visitante del Estadio Tróccoli antes del partido con Cerro y le dedicó un mensaje a Nacho Alonso

La publicación fue criticada por varios seguidores de Moratorio, que le recriminaron tanto los vínculos de Peñarol con Tenfield como la necesidad de tuitear el video.

25 de octubre 2025 - 17:29hs
Así se veía la tribuna visitante del Tróccoli antes del Cerro vs Peñarol

El dirigente de Peñarol Gonzalo Moratorio criticó la tribuna del Estadio Luis Tróccoli que le dieron a la delegación de Peñarol para ver el partido entre su equipo y Cerro, en un mensaje en el que apuntó contra el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

En la previa del partido, Moratorio subió un video a su cuenta de X en el que se puede ver el ingreso a la tribuna y parte de sus asientos. Allí se puede ver el mal estado del acceso a la tribuna y cómo la parte de abajo de esa zona tiene pasto crecido.

En el tuit, el directivo le dedicó un mensaje a Alonso: "El fútbol uruguayo de 60 palos por año @nachoalonso33 (cuenta de X del presidente de la AUF) !!!".

La publicación fue criticada por varios seguidores de Moratorio, que le recriminaron tanto los vínculos de Peñarol con Tenfield (que ofreció un dinero menor al que pretendía AUF por los derechos de tv del fútbol local) como la necesidad de tuitear el video.

¿Por qué el Ministerio del Interior no permitió que fueran hinchas de Peñarol al Tróccoli?

El pasado miércoles, el jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, comisario mayor Kerman Da Rosa, dijo en una conferencia de prensa que el principal motivo por el cual no se permitió que fuera público de Peñarol al Tróccoli fue que “la incidencia delictiva en la zona del escenario deportivo es bastante compleja, en cuanto a los delitos violentos, han habido muchísimos delitos violentos”.

Además de la “incidencia delictiva” que mencionó, Da Rosa agregó entre los motivos que llevaron a pedir la recorrida “las diferentes instancias de enfrentamientos e incidentes cada vez que se han jugado con público los partidos entre Cerro y Peñarol”.

También señaló que para que haya hinchas visitantes “se debería hacer algo como se hizo cuando fue Cerro a jugar con Peñarol, con un punto de concentración de público de Peñarol, el registro y el traslado de ómnibus”. “Y pensando en eso, vimos que en el entorno del estadio no hay un lugar acorde que sea seguro para que podamos llevar una cantidad importante de ómnibus con parciales hacia el lugar”, indicó.

