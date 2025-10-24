Ricardo Vairo respondió sobre la denuncia que Peñarol analiza realizarle a Nacional por la fijación del Tróccoli del sábado: "No tiene asidero ninguno"

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo , dijo a Referí que la posible denuncia de Peñarol a s uclub por presuntamente incidir en la fijación del Estadio Luis Tróccoli para el partido de la fecha 13 del Torneo Clausura, que se jugará este sábado, entre Cerro y los carboneros "no tiene asidero ninguno".

Según informó un dirigente aurinegro a Referí este viernes, los delegados del club están analizando la chance de denunciar a ambas instituciones ante la FIFA, por el hecho de que existe una normativa que habla de "perjudicar a un tercero", que los carboneros analizan sobre el acuerdo de Nacional con Cerro.

Peñarol se apoya en declaraciones del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman , cuando hace un mes habló de que confiaba en que Cerro cumpliera el acuerdo que tenían luego de que los tricolores le prestaron dinero para comenzar esta temporada de la Liga AUF Uruguaya .

"Nosotros arreglamos con Cerro a principios de año que contra Peñarol va a jugar en el Tróccoli . Es el acuerdo que tenemos de palabra cuando los ayudamos (económicamente) a comenzar el año", dijo el vicepresidente Flavio Perchman en El Espectador Deportes el pasado 22 de setiembre, cuando comenzaba a rumorearse que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , le iba a ofrecer a los de la Villa, jugar el encuentro en el Estadio Centenario.

PEÑAROL Delegados de Peñarol analizan denunciar a Nacional y a Cerro ante la FIFA por una supuesta violación de un artículo respecto a "perjudicar a un tercero" por la fijación del Estadio Tróccoli

Perchman agregó: "Yo confío en que la palabra de (Alfredo) Jaureguiverry (presidente de Cerro) se va a cumplir. Nosotros ayudamos a Cerro a jugar, le dimos un dinero, e hicimos este acuerdo. Confío que van a cumplir".

En Peñarol entienden que Perchman representando a los tricolores, se metió en un tema de terceros, como es el partido entre Cerro y Peñarol, por lo que puede haber violado el artículo 20 de la FIFA.

Esta norma indica que: "Quien, directa o indirectamente, por cualquier medio, influya o manipule de forma ilícita el curso, el resultado u otro aspecto de un partido o una competición, o conspire o lo intente, será sancionado con una prohibición de al menos cinco años de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol y una multa de al menos CHF 100.000 (US$ 125.600)".

Consultado sobre esta posible denuncia, Vairo afirmó que "no tiene asidero ninguno", y aclaró que no tiene "ningún comentario" más que lo que declaró sobre la presunta incidencia de Nacional en la fijación del Tróccoli en su última conferencia de prensa.

En aquella ocasión, Vairo afirmó: "Nosotros no interferimos en nada. Acá lo que sí quedó claro es que Cerro al principio de año tenía un problema serio en donde le pidió a Nacional una ayuda económica a cambio de la modificación de la localía y el propio presidente del Cerro, supongo yo que por la situación límite que tenía en ese momento, transmitió que él estaba muy molesto con Peñarol, que Nacional le daba una mano y que eso lo iba a tener en cuenta".

"Nacional jamás pidió nada en especial, simplemente hizo el acuerdo que tenía que hacer y el resto corre por cuenta de las demás personas que están hablando de esto. Simplemente es así, Nacional le dio una mano y en un momento muy complicado y fue el propio presidente de Cerro en ese momento de, digamos, de alto estrés que manifestó hoy, que iba a tener en cuenta la diferencia que había entre quien le dio la mano y quien no se la dio en un momento crítico. Pero nada más, Nacional jamás pidió algo a cambio", remarcó el mandatario.