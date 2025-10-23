El Diente López vuelve a estar en duda en Nacional y Pablo Peirano define el lateral derecho para visitar a Wanderers en el Parque Viera; mirá el probable equipo

Nicolás López no puede creer la pelota que reventó en el travesaño

Nacional entra en la recta final de la preparación para el partido ante Wanderers del próximo domingo (18:30 horas) en el Parque Viera y el entrenador Pablo Peirano define el equipo para el encuentro por la 13ª fecha del Torneo Clausura.

El DT vuelve a tener en duda la presencia de Nicolás “Diente” López , quien sigue sin recuperarse al 100% del esguince de tobillo que padeció el 14 de setiembre y que ha jugado forzado desde entonces.

Esta semana el delantero se resintió y está muy complicada su presencia en el equipo, por lo que todo indica que estará a la orden para estar en el banco de suplentes.

Tras aquel partido ante Plaza, el Diente fue titular ante Liverpool, partido en el que marcó un gol, y luego ha ido bajando su presencia en minutos, con 55’ ante Juventud, 30’ frente a Cerro Largo, sin jugar ante Danubio, partido en el que se lo reservó para que mejore, y con 19’ ante Miramar Misiones en el último partido.

Sin su presencia, todo hace indicar que los sustituirá Nicolás Lodeiro, quien vuelve tras cumplir su sanción por la roja ante Danubio.

20250928 Nicolás Lodeiro Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (6) Nicolás Lodeiro Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

El otro puesto que debe definir Peirano es el del lateral derecho, donde no estará Emiliano Ancheta, quien se desgarro.

Se espera que en ese puesto esté Nicolás “Ojito” Rodríguez, quien volvería a tener minutos desde el Torneo Intermedio, y que le ganaría la pulseada en ese sector al colombiano Hayen Palacios, quien solo suma 20 minutos en el Torneo Clausura.

20250608 Nicolás Rodríguez Nacional Boston River Torneo Intermedio 2025. Foto: @Nacional Nicolás Rodríguez Foto: @Nacional

Luego, el XI sería el mismo que antes Miramar Misiones.

De esa forma, el probable equipo de Nacional ante Wanderers será con Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez y Luciano Boggio; Lucas Villalba, Rómulo Otero, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.