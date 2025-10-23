Dólar
/ Nacional / FALLECIMIENTO

Murió el exdiputado colorado de Paysandú Juan Carlos "Carlucho" Moreno: dirigentes lamentaron la pérdida

Desde Luis Lacalle Pou hasta Andrés Ojeda, dirigentes de la coalición opositora se expresaron en redes sociales por el fallecimiento del exrepresentante

23 de octubre 2025 - 20:07hs
Juan Carlos Carlucho Moreno, exdiputado colorado de Paysandú

Juan Carlos "Carlucho" Moreno, exdiputado colorado de Paysandú

Archivo

El exdiputado del Partido Colorado Juan Carlos Moreno, más conocido como "Carlucho" Moreno, murió este jueves a la edad de 43 años.

Desde el expresidente Luis Lacalle Pou hasta el senador colorado Andrés Ojeda, dirigentes de la coalición opositora lamentaron la pérdida del exrepresentante del departamento de Paysandú en la anterior legislatura.

"Carlucho Moreno siempre fue un entusiasta y peleador por las causas de su pago. Muchas veces me visitó en la Presidencia con planteos y reclamos justos", escribió Lacalle Pou en redes sociales.

"Lo distinguía su buen humor y optimismo. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y a su Partido Colorado", agregó el expresidente de la República.

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, fue otro de los que se sumaron a las condolencias.

"Cuesta encontrar palabras cuando alguien como Carlucho se va así, tan de golpe, tan injustamente. Un amigo querido, un tipo de fierro, de esos que siempre están, que empujan y que contagian ganas", escribió Ojeda en sus redes.

El también senador colorado calificó a Moreno como alguien "enamorado de la vida, optimista, sensible, humano". Ojeda recordó que con él compartió "partido, sector y proyecto", al tiempo que le envió "un abrazo grande" a su familia.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que su departamento despide a "un hombre que honró la política con cercanía, convicción y entrega".

"Se fue demasiado pronto, pero deja el testimonio de quien entendió que servir a los demás es la forma más alta de vivir. Carlucho llevaba la camiseta de este pago en el alma, y trabajó siempre con la pasión de quien ama su tierra", agregó el dirigente nacionalista.

El diputado colorado, Walter Cervini, consideró que este jueves era "un día muy triste" debido al fallecimiento de Moreno, a quien catalogó como "gran compañero y amigo", a la vez que resaltó su legislatura.

El senador blanco, Javier García, afirmó que Moreno "fue un amigo de esos que la vida política te da". "Agitamos divisas distintas, pero los mismos valores", sentenció el nacionalista.

El representante colorado, Gabriel Gurméndez, también lamentó la muerte de Moreno. "A su familia, amigos y correligionarios nuestro saludo en este triste momento", escribió el diputado.

El senador blanco, Sebastián da Silva, recordó que con respecto al exdiputado que "siempre" los unió "el amor a la gente de campo". "Enorme compañero de nuestro gobierno de coalición" y "una injusticia de la vida", fueron algunas de las palabras que le dedicó el nacionalista.

