Conexión Ganadera: otro revés para Daniela Cabral ya que tribunal de apelaciones confirmó concurso del escritorio rural Basso

El Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno confirmó la declaración de concurso del juez Leonardo Méndez sobre el escritorio rural Basso, que es la Sociedad de Hecho Gustavo Basso y Daniela Cabral y condenó a la viuda de Basso a hacerse cargo de los gastos de este juicio.

El escritorio rural tiene las oficinas en la plaza Asamblea de Florida y compartía espacio con Conexión Ganadera, por lo que en el mismo espacio se captaba a inversores y se hacían negocios rurales.

En la sentencia a la que accedió El Observador el tribunal entendió "correcta la decisión de primera instancia", en tanto se ha probado que el pasivo es superior al activo, por lo que no resulta suficiente para la satisfacción de los acreedores, y ha quedado demostrado que forma parte de un mismo grupo económico.

Si bien el tribunal admitió que Cabral está habilitada a apelar, en tanto "ha comparecido como socia administradora actual de la nombrada Sociedad de Hecho", y tenía legitimación para allanarse al concurso, rechazó los argumentos que planteó.

Entre esos argumentos ella planteó que quienes pidieron la declaración de concurso no son acreedores directos de la Sociedad de Hecho Basso-Cabral, sino de Conexión Ganadera. Sin embargo, la sentencia afirmó: "Pero debemos tener en cuenta que la administradora de la Sociedad Basso-Cabral, Daniela Cabral, actuando como administradora indistintamente, se allanó (aceptó) al concurso necesario del conjunto económico que englobó a dicha sociedad con Conexión Ganadera y otros"

Respecto a las hijas de Basso y Cabral, Agustina y Candelaria, el tribunal aclaró que no forman parte del expediente ni han sido "alcanzadas por embargo alguno (cuestión que se verificó en otra causa), por lo que carece de objeto la solicitud de cese de medida cautelar", fallaron los ministros Edgardo Ettlin, María Cristina Cabrera y Loreley Pera.

Cabral se opuso también a que se designara al abogado Alfredo Ciavattone como síndico pero los ministros reafirmaron que el escritorio "integra un conjunto económico con las demás ya nombradas, así como las personas físicas y sociedades contra las que se reclama el concurso".

El síndico Ciavattone, al responder a la apelación, reiteró que "la sociedad de hecho Basso Cabral forma parte de un conjunto económico, porque toda la actividad de Gustavo Basso se encontraba integrada a la operativa de Conexión Ganadera. Basso fue uno de los fundadores de Conexión Ganadera, además de intermediario entre la oferta de ganado de Hernandarias XIII y la demanda de los frigoríficos, compartiendo Conexión Ganadera Limitada y el Escritorio Rural Basso el mismo personal".

En su contestación, agregó que "Alfredo Rava, yerno de Basso, también tenía vinculación con dicha operativa y Cabral-Basso recibían el dinero de inversiones a sus cuentas personales, conforme surge de comprobantes de transferencias. Además, los establecimientos declarados en la sucesión de Gustavo Basso eran utilizados por Conexión Ganadera. Cabral reconoció la legitimación de los acreedores cuando se allanó al concurso".

Por último, el tribunal rechazó la imposición de contracautela, como planteó Cabral, ya que no hubo medidas cautelares vigentes.

El juez Méndez había decretado el concurso necesario del escritorio en abril, a pedido por el estudio Brum Costa, que lo pidió en nombre de inversores en el entendido de que el escritorio era parte del grupo Conexión Ganadera.