Conexión Ganadera: justicia imputará a Ana Iewdiukow por lavado el 29 de octubre

La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera fijó para el 29 de octubre la audiencia de ampliación de imputación de una de las responsables de Conexión Ganadera, Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, dijeron a El Observador fuentes del caso.

La audiencia fue pedida por el fiscal Enrique Rodríguez quien ya le adelantó que solicitará imputarla por lavado de activos luego de que se probó que movió más de 2 millones de euros a una cuenta en España, como informó El Observador .

Junto con la ampliación de imputación el fiscal pedirá también una modificación en la medida cautelar y pedirá prisión preventiva, lo que será discutido en audiencia ya que el defensor de Iewdiukow, Jorge Barrera, planteó en la audiencia del 6 de octubre en la que ella declaró en fiscalía , que la prisión en esta instancia sería una pena anticipada.

Iewdiukow se encuentra en prisión domiciliaria luego de haber sido imputada por un delito de estafa, al igual que la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, mientras que Pablo Carrasco está en prisión preventiva en la cárcel de Punta de Rieles, imputado por estafa y lavado.

El testimonio de Iewdiukow

Al declarar en fiscalía, Iewdiukow justificó que los más de dos millones de euros que transfirió a una cuenta en España fueron en la compra de un apartamento en Madrid, y para separar la "economía familiar" de los gastos que realizaban en viajes, todo con dinero que entiende le correspondía de Conexión por el trabajo del matrimonio. También dijo que ese fue el único dinero que transfirió en los 25 años en que la empresa funcionó y se hubieran querido lavar dinero no lo hubieran hecho de manera tan simple usando sus cuentas.

El fiscal Rodríguez le recordó a Iewdiukow que la compra del apartamento en Madrid, pagada desde una cuenta BBVA a nombre de ella, costó 1.182.713 euros. Sin embargo, un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) constató que la pareja libró a distintas cuentas de España € 2.357.376, por lo que existía una diferencia de 1.174.662 euros.

Entre junio y julio de 2022, Carrasco transfirió desde una cuenta de Itaú en Uruguay a la cuenta de BBVA de Iewdiukow 1.965.000 euros. Esa cuenta luego recibió otros 50.000 entre octubre de 2023 y febrero de 2024.

El fiscal indicó que desde la misma cuenta Itaú se realizaron varios giros a España de mayo a agosto de 2022. Cuatro transferencias por un total de € 243.171 se vinculan a la venta del apartamento, mientras que otros dos giros dejaron dudas en la fiscalía.

Una de ellas era una transferencia de 78.000 euros a una cuenta del Banc Inter SA de una persona física. En primer lugar, Iewdiukow dijo que ese traspaso debía ser el que realizaron para ayudar a la esposa de un empleado "con la recuperación de la cadera, de un cáncer, en la Universidad de Navarra". Sin embargo, a los pocos segundos Rodríguez mencionó una transferencia de 21.000 euros del 10 de agosto de 2022 a la Universidad de Navarra. "Esa es la que le digo de la operación", aclaró.

Iewdiukow dijo que en Uruguay vivían con la "economía familiar", basada en sus sueldos de US$ 18.000 por mes –US$ 3.000 de Conexión y US$ 15.000 de Hernandarias–, y para los viajes todo el dinero "salía de esa cuenta de Madrid", en la que decidieron invertir porque "el agro era firme, el apartamento era interesante y que para tener acá teníamos un sueldo en dólares, teníamos ganadería y queríamos diversificar", y que afirmó que "se gastó".