Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado ( OSE ) abrió un llamado laboral a nivel nacional para contratar a 230 peones bajo la modalidad de contrato zafral . Los puestos estarán distribuidos en diversas localidades del país, con el objetivo de fortalecer los equipos de trabajo durante el período comprendido entre el 2 de diciembre de 2025 y el 1° de abril de 2026.

Para participar en el proceso de selección, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos, tanto generales como específicos. Entre los requisitos generales, se destacan ser ciudadano/a uruguayo/a o tener al menos tres años de ciudadanía legal uruguaya, y tener cédula de identidad vigente. Además, los aspirantes no deberán poseer otra actividad laboral en la órbita estatal.

Los requisitos específicos incluyen tener entre 18 y 55 años, presentar una constancia actualizada de haber aprobado sexto año de Educación Primaria, y acreditar domicilio en la localidad donde se inscribieron . Asimismo, para los cupos destinados a personas Trans y Afrodescendientes, se aplicarán normativas específicas de inclusión y equidad, según las leyes correspondientes.

PROYECTO CASUPÁ Directorio de la CAF aprobó préstamo de US$ 130 millones para la construcción de la represa de Casupá

ARREPENTIDO "Un incidente vergonzoso": así calificó Humberto de Vargas la pelea con Gustavo Ricci por la que fue desvinculado

Los puestos de trabajo estarán distribuidos en diferentes regiones del país. En la Región Sureste se ofrecerán 48 vacantes, entre las cuales destacan localidades como Rocha, Castillos, y Treinta y Tres. Por su parte, la Región Noreste contará con 42 vacantes en departamentos como Cerro Largo, Rivera, y Tacuarembó.

La Región Litoral Sur ofrece 41 vacantes, con puestos en localidades como Mercedes, Colonia y San José. En la Región Litoral Norte, se convocarán 28 peones para localidades de Río Negro, Artigas y Paysandú. Finalmente, la Región Centro, que incluye a departamentos como Canelones, Durazno y Florida, contará con 65 vacantes.

Inscripciones y cronograma

La inscripción al llamado se realizará exclusivamente a través de la página web de OSE, y estará abierta desde el 13 de octubre hasta el 27 de octubre de 2025. El proceso se organizará en días según el número verificador de la cédula de identidad, y los postulantes deberán completar el formulario de inscripción para recibir una confirmación por correo electrónico.

El proceso de selección será llevado a cabo mediante un sorteo aleatorio realizado por un sistema informático. Los resultados del sorteo se publicarán en la web de OSE, y los seleccionados serán convocados para firmar su contrato.

Condiciones laborales

Los contratados serán remunerados con una cifra mensual de $46.515,55, correspondiente a la Categoría 4 de la escala general de retribuciones vigente a partir del 1° de enero de 2025. Los puestos estarán disponibles para aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos y superen el proceso de selección.