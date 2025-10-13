El emotivo mensaje de Federico Valverde a Mina Bonino por su cumpleaños y el fuerte reclamo de su esposa

Mina Bonino y Federico Valverde, jugador de la selección de Uruguay y Real Madrid

Federico Valverde permaneció en la capital española entrenando con su club, Real Madrid, para lo que será el retorno de LaLiga de España el próximo fin de semana y no tomó parte de los dos amistosos de la selección uruguaya ante República Dominicana y Uzbekistán de esta doble fecha FIFA de octubre.

Luego de la pequeña tormenta que hubo cuando viajaron entre ida y vuelta, 14.000 km para jugar ante Kairat de Kazajistán por la Champions League, cuando el uruguayo dijo que no había nacido para jugar de lateral derecho y el técnico Xabi Alonso ni siquiera lo tuvo en cuenta, cuando venía de ser capitán en todos los encuentros anteriores, los problemas se arreglaron.

Tanto fue así que Valverde volvió al partido siguiente, ya por LaLiga de España, y jugó como lateral derecho.

Federico Valverde saludó este lunes a su esposa, la argentina Mina Bonino, a través de sus redes.

Lo hizo porque en esta jornada celebra sus 32 años.

"Feliz cumpleaños amor! Que disfrutes mucho tu día, te amamos con locura", escribió Valverde en su cuenta de Instagram, a la vez que subió varias fotos de ellos juntos.

Su esposa le contestó con una broma tajante: "Amor tengo bigotes en la última foto, igual te amo jajaja".

Aquí se puede ver ese ida y vuelta: