Sorprendente: los 20 casos de racismo que sufrió Vinícius Jr. desde que juega en Real Madrid hace ocho años

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista

Vinícius Jr. anotó un golazo el pasado martes en Lisboa para que Real Madrid le ganara un partido trascendente a Benfica de visita por el Repechaje de la Champions League, pero más allá de esto, lo que tomó más relevancia fue el hecho de racismo que sufrió de parte del futbolista argentino Gianluca Prestianni, de 20 años.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Además de los comentarios en su contra de José Luis Chilavert, este viernes se sumó el exárbitro argentino, Javier Castrilli, quien fue muy duro con el brillante delantero brasileño.

A lo largo de estos ocho años en Real Madrid con Federico Valverde en el equipo, Vinícius Jr. participó en 20 casos de racismo en su contra, una cifra verdaderamente sorprendente.

La agencia de noticias y medios de comunicación brasileña, Estadao, realizó un informe en el que explica los 20 casos de racismo que sufrió Vinícius Jr. en Real Madrid durante los ocho años que usa su camiseta.

PEÑAROL El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol que logró el apoyo de un ministro de Luis Lacalle Pou

PEÑAROL Diego Aguirre golpeó la mesa: no llega Nicolás Vallejo a Peñarol y ya va por un nombre que quería desde el año pasado, a cinco días del cierre del período de pases

1) Octubre de 2021 - Camp Nou (Barcelona): ofensas racistas durante sustitución en un clásico. Caso archivado por falta de identificación del autor.

2) Marzo de 2022 - Mallorca: hinchas imitaron sonidos de mono y gritaron al jugador “a por bananas”. Autoridades consideraron el acto “lamentable”, pero no criminal.

3) Marzo de 2022 - Programa El Chiringuito: Pedro Bravo sugirió que Vinícius debería “dejar de actuar como un mono”. Pidió disculpas después. Ningún castigo aplicado.

4) Setiembre de 2022 - Atlético de Madrid (alrededores del estadio): cánticos racistas antes del partido. El Ministerio Público no presentó denuncia.

5) Enero de 2023 - Madrid: muñeco negro con la camiseta de Vinícius fue colgado en un puente. Cuatro implicados fueron condenados a penas de prisión, luego convertidas en multas y restricciones.

6) Febrero de 2023 - Mallorca: nuevos insultos racistas durante el partido. Sin castigos deportivos relevantes.

7) Marzo de 2023 - Barcelona (Camp Nou): ofensas reiteradas durante el clásico. Caso cerrado sin sanciones.

8) Abril de 2023 - Valladolid: Vinícius fue nuevamente blanco de cánticos racistas. Las investigaciones no avanzaron.

9) Mayo de 2023 - Valencia (Mestalla): hito histórico: insultos llevaron a la paralización del juego. Tres hinchas fueron condenados a prisión -primera sentencia de ese tipo en España-.

10) Mayo de 2023 - Valencia (campo): tras reaccionar a las gradas, Vinícius fue expulsado, generando debate sobre la inversión de responsabilidades.

11) Junio de 2023 - Redes sociales: campañas racistas en línea tras el episodio de Valencia. Investigaciones abiertas, sin condenas inmediatas.

12) Marzo de 2024 - Regreso al Mestalla: recibido con abucheos masivos. Respondió marcando dos goles y celebrando con el puño en alto.

13) Marzo de 2024 - Atlético de Madrid vs Inter (Champions League): cánticos racistas contra Vinícius pese a que el jugador no estaba en el campo. Real Madrid denunció el caso.

14) Abril de 2024 - Osasuna: gritos de “Vinícius muere” fueron oídos en el estadio. Investigación abierta.

15) Junio de 2024 - Valencia (sentencia): tres hinchas condenados a ocho meses de prisión y prohibición de estadios por dos años.

16) Setiembre de 2024 - Derbi de Madrid (internet): cuatro personas arrestadas por incitación al odio en redes sociales contra el jugador.

17) Febrero de 2025 - Real Sociedad (Copa del Rey): árbitro activó protocolo antirracismo; cámaras captaron gestos racistas dirigidos a Vinícius.

18) Enero de 2026 - Copa del Rey (contra Albacete): hinchas del rival profirieron insultos racistas. LaLiga de España condenó públicamente.

19) Febrero de 2026 - Benfica vs Real Madrid: acusación directa contra Gianluca Prestianni. Partido paralizado por 10 minutos. Investigación de la UEFA en curso.

20) Febrero de 2026 - Estadio da Luz (ambiente general): hostilidad colectiva y insultos registrados en acta y videos, ampliando el caso para análisis disciplinario.