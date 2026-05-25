Gremio vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo que va por terminar primero en su grupo por Copa Sudamericana

Gremio y Montevideo City Torque juegan este martes 26 de mayo a la hora 19 en el Estadio Arena do Gremio, en un partido que se podrá ver en vivo a través de DSports y DGO en streaming. El encuentro corresponde a la sexta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

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¿Cuándo juegan Gremio vs Montevideo City Torque? El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto brasileño está programado con los siguientes detalles:

Fecha: Martes 26 de mayo de 2026.

Martes 26 de mayo de 2026. Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 6).

Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 6). Estadio: Estadio Arena do Gremio. ¿A qué hora juegan Gremio vs Montevideo City Torque? El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Brasil (país de origen del equipo visitante) será también a las 19.

¿Dónde ver en vivo Gremio vs Montevideo City Torque? Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de esta opción: