Gremio y Montevideo City Torque juegan este martes 26 de mayo a la hora 19 en el Estadio Arena do Gremio, en un partido que se podrá ver en vivo a través de DSports y DGO en streaming. El encuentro corresponde a la sexta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.
Gremio vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo que va por terminar primero en su grupo por Copa Sudamericana
Los dirigidos por Marcelo Méndez juegan su último partido por su grupo contra el rival brasileño, y quieren terminar como líderes