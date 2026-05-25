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Gremio vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo que va por terminar primero en su grupo por Copa Sudamericana

Los dirigidos por Marcelo Méndez juegan su último partido por su grupo contra el rival brasileño, y quieren terminar como líderes

25 de mayo de 2026 16:04 hs
Eduardo Agüero de Montevideo City Torque ante Gremio por Copa Sudamericana

Eduardo Agüero de Montevideo City Torque ante Gremio por Copa Sudamericana

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Gremio y Montevideo City Torque juegan este martes 26 de mayo a la hora 19 en el Estadio Arena do Gremio, en un partido que se podrá ver en vivo a través de DSports y DGO en streaming. El encuentro corresponde a la sexta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo juegan Gremio vs Montevideo City Torque?

El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto brasileño está programado con los siguientes detalles:

  • Fecha: Martes 26 de mayo de 2026.
  • Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 6).
  • Estadio: Estadio Arena do Gremio.

¿A qué hora juegan Gremio vs Montevideo City Torque?

El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Brasil (país de origen del equipo visitante) será también a las 19.

¿Dónde ver en vivo Gremio vs Montevideo City Torque?

Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de esta opción:

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  • Televisión por cable: DSports (disponible en las grillas de los distintos cableoperadores del país).

  • Streaming: DGO (mediante suscripción).

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