"Si vale para el privado, vale para el Estado", Fratti defendió compra de la estancia María Dolores en comisión investigadora

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , compareció este lunes a la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores y afirmó que "si vale (la compra) para el privado, vale para el Estado" .

La investigadora, aprobada en marzo con votos de la oposición, había sido impulsada por el diputado colorado Juan Martín Jorge, quien apuntaba contra la falta de quórum en el Instituto Nacional de Colonización (INC) a la hora de aprobar la compra de María Dolores —por US$ 32,5 millones — en el directorio.

También se señalaba la ausencia de presupuesto habilitado , desorden en los expedientes, ocultamiento y cambio de fecha en informes jurídicos y conflicto de interés por dos entonces directores que eran colonos a la hora de aprobar la compra. Por ejemplo, el expresidente del instituto Eduardo Viera renunció al tomar estado público que es colono .

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Alfredo Fratti comparece este lunes ante la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores

"No tenemos nueva información" , dijo Fratti y enumeró las otras instancias en las que ya concurrió el Ministerio de Ganadería a dar explicaciones. "Las cuestiones jurídicas y detalles están en Fiscalía y irá algún día a decir si estuvo bien o mal ", agregó el ministro en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

La instancia se desarrolló en la mañana en la comisión instalada en la Cámara de Diputados y la cual preside el representante del Frente Amplio Sebastián Valdomir.

María Dolores "está funcionando y desde nuestro punto de vista estamos satisfechos con el manejo que ha venido haciendo Colonización", según el secretario de Estado.

La estancia "ha tenido una velocidad que no han tenido otros campos de Colonización", dijo Fratti consignado por VTV Noticias. El secretario de Estado contó que un campo del INC usualmente "demora 18 meses ocuparse desde que se compra hasta que adjudica", mientras que en el caso de María Dolores "ya está produciendo y entregando granos y forraje a los productores lecheros". "Han trabajado muy bien", sentenció sobre la estancia.

El vicepresidente de la comisión investigadora, Carlos Rydström, afirmó que para el actual gobierno "Colonización es más una bandera política que una política para la gente".

El dirigente opositor dijo que de lo actuado en la comisión "dejaron claro que el plan no está claro y que no importa violar la Constitución".

"El único arrepentimiento que tiene el ministro es que si no hubiera sido por las críticas de la oposición hubiera dejado al expresidente de Colonización mientras violaba la Constitución al respecto", agregó el diputado del Partido Colorado.