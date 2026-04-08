Estancia María Dolores: investigadora preguntó a la Jutep si dirigente colorado violó norma de funcionarios públicos al participar en la venta

La comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización sesionó este lunes y decidió por unanimidad consultar a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) si el dirigente colorado Nicolás Chiesa violó la norma de funcionarios públicos al participar de la compra-venta por la parte vendedora.

El planteo fue realizado por el diputado Álvaro Perrone y respaldado por toda la comisión. Incluye, además, una consulta a la Oficina Nacional de Servicio Civil sobre cuáles serían las consecuencias en caso de que efectivamente se configure una violación de la norma.

El artículo 566 del Texto Ordenado del Funcionario Público establece que “los funcionarios públicos o aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de contratación cuando la parte oferente o contratante esté ligada por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad o por matrimonio o unión concubinaria” y agrega que “deberán excusarse en caso de tener o haber tenido en los últimos doce meses con dicha parte alguna vinculación de índole profesional, laboral o empresarial”.

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Nicolas Chiesa fue director de la Granja del Ministerio de Ganadería durante el período anterior y actualmente se desempeña como director de Descentralización de la Intendencia de Canelones en representación del Partido Colorado. La compraventa de la estancia se firmó en agosto y Chiesa firmó como apoderado de los dueños de la estancia.

Desde antes de la creación de la comisión Cabildo Abierto había puesto el foco en el rol de Chiesa en la compra-venta e incluso el diputado Álvaro Perrone declaró públicamente que para votar la investigadora el Partido Colorado tenía que asegurar que Chiesa iba a comparecer. Sin embargo, los colorados se negaron a hacerlo pero Perrone igual votó.

Nicolás Chiesa Instituto Nacional de Colonización Chiesa, el segundo desde la izquierda, el día de la firma de la compra-venta

Una vez que Perrone hizo el planteo, el diputado blanco Pablo Constenla volvió a poner sobre la mesa la condición de colono del entonces presidente del Instituto, Eduardo Viera, cuando se votó la compra en directorio.

“Me gustaría que esta Comisión enviara la consulta respecto a la situación del expresidente Viera al momento de la votación siendo colono; asimismo, la de la directora Henderson como cotitular, que luego la pasa, a ver qué entiende la Junta de Trasparencia y Ética Pública sobre este tema que para mí es una clara violación al artículo 200 de la Constitución de la República”, dijo Constenla en sesión según consta en la versión taquigráfica.

Ese artículo de la Constitución establece que “los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen”.

Luego de que la oposición señalara esa incompatibilidad, Viera terminó renunciando a la Presidencia del Instituto de Colonización. Henderson, en tanto, sigue en el cargo como directora en representación de las agremiaciones rurales pero dejo la cotitularidad.

A esa solicitud a la Jutep, que también fue respaldada por unanimidad, se le sumó otra del diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, que planteó consultar a la Jutep sobre el accionar de Viera y Henderson en el directorio al negarse a votar una propuesta del director por la oposición Lucas Manassi de pedir un informe a Jurídica sobre la condición de colono de Viera.

La compra de la estancia María Dolores fue anunciada por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez durante el velorio del expresidente José Mujica y fue cuestionada desde la oposición desde el inicio. La compra, además, fue observada por el Tribunal de Cuentas por diversos motivos: la falta de quorum en el directorio a la hora de la toma de la decisión, dos observaciones con respecto a disponibilidad presupuestal y otra respecto a una prenda sin desplazamiento del sistema de riego de la estancia.

Luego de que se confirmara la compra, desde la oposición impulsaron crear una comisión investigadora para indagar sobre el proceso de adquisición. Luego de varias votaciones frustradas, finalmente en marzo se votó su creación.