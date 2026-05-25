Asesinaron a exjugador de Peñarol Basketball de un disparo tras una discusión en un bar de Chicago: Khapri Alston, de 31 años

El exjugador de Peñarol Basketball, el estadounidense Khapri Alston , fue asesinado la semana pasada en Chicago, tras un incidente que se desencadenó en un ataque con un arma de fuego que terminó con su vida.

El basquetbolista de 31 años, que defendió a los carboneros en El Metro 2019, fue asesinado de un disparo en el barrio de Dolton.

Alston fue con su novia a un bar de puros (cigarros) ubicado en la calle Martin Luther King, al sur de Chicago, discutió con un individuo y la violencia escaló.

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Khapri Alston en Peñarol Khapri Alston en Peñarol

Luego de retirarse del establecimiento, ya en la calle, recibió el disparo que causó su muerte y que llevó a que su familia reclame justicia.

“No queremos que sus vínculos políticos y su dinero influyan para que esto quede tapado. Mi hijo no es una víctima más. Queremos justicia. No va a ser solo un expediente archivado como un asesinato sin resolver”, dijo Shenier Alston, padre de Khapri, quien temió una motivación política tras el crimen.

Khapri Alston en Peñarol Khapri Alston en Peñarol

"Tuvo una carrera increíble. Hay mucha gente devastada y destrozada. No podemos creer que esto haya sucedido", agregó.

Su fallecimiento causó conmoción en equipos de la región que defendió. Uno de ellos fue Valdivia de Chile, donde fue campeón y MVP de la liga trasandina 2018/19, antes de llegar a los carboneros.

Cuando llegó a los aurinegros, Alston, de 1,98 metros, en su presentación dijo: "Estoy feliz de estar acá, oí grandes cosas de Peñarol".

El estadounidense fue presentado junto a Salvador Zanotta y Agustín Zuvich en una ceremonia con el entonces presidente del club, Jorge Barrera, y del básquetbol aurinegro, Luis De María.

"Esperamos lograr el acenso y si logramos el título mucho mejor. Trajimos tres jugadores que nos llenan de orgullo: los nacionales tienen mucha experiencia en ascensos y también una estrella que viene de jugar en Chile y ser campeón", dijo De María en ese momento.