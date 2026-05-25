Tras su triplete por la MLS, Luis Suárez dijo que será "un hincha más" de la selección uruguaya en el Mundial 2026: "Toca apoyar desde afuera"

Luis Suárez celebra uno de sus tres goles ante el Philadelphia Union, señalándose la bandera de Uruguay en la camiseta

Luego de convertir un triplete en la victoria 6-4 del Inter Miami contra el Philadelphia Union por la MLS de Estados Unidos, Luis Suárez volvió a ser consultado sobre el deseo que tenía de volver a la selección uruguaya para disputar el Mundial 2026, y el delantero aseguró que será "un hincha más" de la celeste en el torneo.

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En una entrevista con la transmisión oficial del encuentro para habla hispana, Suárez valoró la victoria de su equipo y el trabajo de su compañero Germán Berterame.

Después el delantero de 39 años habló de su ausencia en la lista de Uruguay para el Mundial, tras no ser reservado por Marcelo Bielsa luego de afirmar que "jamás le diría que no a la selección", insinuando una vuelta de su retiro del combinado.

"Yo amo a mi selección, amo a mi país, siempre intenté ayudar. Obviamente di un paso a un costado en un momento, por decisión propia. Después llega el Mundial y uno se abre a esa posibilidad de querer nunca decirle que no a la selección, porque es mi país", explicó Suárez.