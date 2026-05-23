Sorpresa en la selección uruguaya: Marcelo Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no está convocado para el Mundial 2026

Marcelo Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no será convocado para el Mundial 2026 con la selección uruguaya , y se perderá su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva luego de formar parte de todo el proceso del entrenador argentino, confirmó Referí.

Se trata de una sorpresa dentro de la celeste, ya que Nández era uno de los jugadores más afianzados en el proceso de Bielsa . El lateral derecho jugó 22 partidos de los 33 encuentros que lleva el entrenador argentino en la celeste, entre ellos cinco de los seis que disputó el combinado en la Copa América 2024 y 13 de los 18 partidos de la selección en las Eliminatorias Sudamericanas.

Su ausencia también es sorpresiva por la gran temporada que tuvo el futbolista de 30 años en el Al Qadsiah de Arabia Saudita , en el que fue elegido mejor jugador de la temporada por sus 8 goles y 11 asistencias en 36 partidos .

Según informó El Espectador Deportes y confirmaron distintas fuentes a Referí, el técnico le comunicó al jugador que no iba a ser tenido en cuenta por motivos deportivos , ya que considera a otros jugadores para el rol del lateral derecho .

La importante distinción que recibió Nahitan Nández en Arabia Saudita, previo a su viaje para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

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En este escenario, es más que posible que Guillermo Varela y José Luis Rodríguez sean los laterales derechos de Uruguay en el Mundial 2026. Bielsa también cuenta con la posibilidad de usar a Ronald Araujo en ese rol, algo que ya hizo en algunos partidos de su ciclo, y un puesto que el jugador ha frecuentado esta temporada en el Barcelona.

Será el segundo Mundial consecutivo que se perderá Nández, que no viajó a Qatar 2022 por una denuncia de violencia de género de su expareja que llevó a que no volviera al país durante varios meses (y que la justicia archivó luego de que el futbolista alcanzara un acuerdo económico con la denunciante). Fue el propio Bielsa quien llevó de vuelta al lateral a la selección para el arranque de las Eliminatorias en 2023, casi dos años después de su anterior partido con la celeste.

Con 30 años, y once años en la selección, el lateral solo disputó el Mundial de Rusia 2018, en el que jugó los cinco partidos de Uruguay, cuatro de ellos como titular. En total lleva disputados 72 partidos con la camiseta celeste de 2015 a la fecha.

Distintas fuentes confirmaron que distintos referentes de la selección planean conversar con Bielsa sobre la decisión de no convocar a Nández, ya que están en desacuerdo con la decisión del entrenador.

La noticia, además, también tendría repercusiones en Arabia Saudita. Fuentes cercanas al jugador informaron que Aramco, la petrolera más grande del mundo y dueña del Al Qadsiah, analiza emitir un comunicado criticando la decisión de Bielsa, ya que entienden que daña la imagen de la Saudi Pro League, Primera división de Arabia Saudita.