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La dura y dolorosa reflexión de Cole Palmer, quien enfrentó a Uruguay hace un mes y medio, tras quedar fuera del Mundial 2026 con Inglaterra

En julio pasado había sido elegido como el Mejor Jugador del Mundial de Clubes, tras ganarlo con gran actuación y goles, con Chelsea

22 de mayo de 2026 19:35 hs
Cole Palmer con la selección de Inglaterra

Cole Palmer con la selección de Inglaterra

FOTO: AFP

Las selecciones de varios países continúan anunciando sus listas finales de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026. De forma natural y como suele suceder cada cuatro años, más de una de las mismas llega con nombres sorpresa. Ya sea por la presencia y regularmente por la ausencia de piezas de renombres. En este caso, el gran futbolista de Chelsea, Cole Palmer, fue uno de los que quedó fuera de la selección de Inglaterra.

Palmer había jugado uno de sus últimos partidos con su combinado nacional el pasado 27 de marzo, en la fecha FIFA, cuando empataron 1-1 en el Estadio de Wembley ante Uruguay. Ingresó para jugar los últimos 35 minutos del encuentro.

La de Inglaterra era una de las listas más esperadas y se anunció este viernes, selección que comanda el alemán Thomas Tuchel. La misma incluye varias ausencias de cierta relevancia.

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El dolor de Cole Palmer por no ir al Mundial 2026 con Inglaterra

Una de esas bajas más trascendentes, por mucho de las más estelares por lo que representa el jugador a nivel mundial, fue la de Cole Palmer.

Luego de su baja, el creador de juego de Chelsea, el flamante equipo de Xabi Alonso como entrenador, emitió un comunicado donde lejos de arremeter contra la decisión del técnico, mostró su apoyo a la distancia.

"El fútbol puede ser cruel a veces, pero así es este deporte. Obviamente estoy devastado por no formar parte de la selección para la Copa del Mundo. Es el sueño de todo niño representar a su país en el escenario más grande", comenzó escribiendo Palmer en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "He puesto el corazón en cada oportunidad que he tenido con Inglaterra y seguiré esforzándome para ganarme más".

Por último y más allá del dolor de quedar fuera del Mundial 2026, Cole deseó suerte a sus compañeros que sí fueron seleccionados, quienes espera sean capaces de ganar la Copa del Mundo.

"Mérito para los compañeros que fueron elegidos; se lo han ganado. Estaré apoyando desde casa, trabajando duro en Chelsea y asegurándome de estar listo cuando llegue nuevamente el llamado. Mucha suerte a los muchachos: ¡Traigan la copa a casa para Inglaterra!", termino Palmer.

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