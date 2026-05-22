La lesión de Dibu Martínez, el arquero campeón del mundo con Argentina, a 20 días del Mundial 2026

El arquero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, sufrió una lesión el pasado miércoles en el encuentro en el que defendió a Aston Villa que se llevó el título de la Euorpa League, cuando quedan ahora solo 20 días para el inicio del Mundial 2026.

El equipo inglés volvió a ganar un torneo internacional, luego de haber perdido la final de la Copa Intercontinental 1982 ante Peñarol por 2-0 en Tokio, por lo que hacía 44 años que no lo conseguía.

Dibu Martínez, campeón del mundo con Argentina en el pasado Mundial Qatar 2022, consiguió su primer título con el club de la ciudad de Birmingham en Inglaterra.

Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una lesión en plena final de la Europa League el pasado miércoles, cuando ganaron el citado título internacional tras golear 3-0 a Friburgo de Alemania.

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En una entrevista concedida a ESPN, el arquero de la selección argentina habló de lo que le sucedió.

"Nunca había tenido una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa", dijo Dibu Martínez sobre lo que le ocurrió en pleno encuentro.

Y a su vez, agregó que pese a lo que fue la incertidumbre inicial por la citada lesión, la misma no reviste gravedad,

Según informan medios argentinos, Dibu Martínez finalmente se fracturó el dedo anular de su mano derecha y llegará con lo justo al Mundial 2026 para ser titular, una vez más, del equipo que dirige Lionel Scaloni.