El goleador enjaulado: Darwin Núñez rompe las cadenas de Arabia Saudita y vuelve a su lugar en el mundo, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

El Complejo Uruguay Celeste se prepara para abrir sus puertas al retorno más esperado, un regreso que carga con un tinte de desahogo y sed de revancha. Según informó una fuente cercana a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a Referí este viernes, la próxima semana, Darwin Núñez volverá a pisar el suelo del búnker celeste, luego de mucho tiempo, y para comenzar a prepararse para el Mundial 2026.

El delantero llega con un único objetivo entre ceja y ceja: iniciar los entrenamientos de cara a la próxima Copa del Mundo.

Para Darwin Núñez, esta citación no representa una convocatoria más; es, en realidad, un salvavidas futbolístico y emocional luego de transitar los meses más complejos y asfixiantes de su carrera en el plano de clubes, bajo una encrucijada que obligó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a activar un plan estratégico, como informó la semana pasada Referí.

La realidad de Darwin Núñez cambió drásticamente hace un tiempo atrás y sumó un nuevo capítulo definitivo este jueves con el cierre de la Saudi Pro League.

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Lo que comenzó como una transferencia estelar hacia Al-Hilal se transformó en un escenario de postergación inesperado. La rutilante e imprevista llegada del francés Karim Benzema pateó el tablero de los cupos extranjeros en el equipo conducido por Simone Inzaghi. La drástica decisión de los dueños del club y el cuerpo técnico, sacudió los planes de la selección: el futbolista uruguayo fue borrado de la lista de buena fe para cualquier torneo doméstico de Arabia Saudita.

Ese exilio interno lo obligó a mirar la definición del campeonato local desde afuera. Su última aparición oficial con el club data del pasado 16 de febrero, cuando disputó la Champions League de Asia, el único certamen internacional en el que reglamentariamente continuaba habilitado para competir.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (C) celebrates with teammates after scoring their first goal from the penalty spot during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Pho Federico Valverde y Darwin Núñez celebran con Ronald Araujo y Brian Rodríguez de Uruguay, el gol del empate en la hora ante Inglaterra FOTO: AFP

No obstante ello, el pasado 8 de mayo, Darwin Núñez celebró el hecho de haber ganado la Copa del Rey con Al-Hilal, ya que pese a no estar jugando en la actualidad, sí había disputado dos encuentros con su club y estuvo entonces en la premiación en la que el propio rey le dio su trofeo.

Más allá de esto, y como informó Referí, el futbolista ya llegó a un acuerdo con Al-Hilal para terminar su vínculo una vez que llegue mitad de este año, pese a que el contrato que hay entre ambos es hasta junio de 2028.

Ante este panorama de inactividad, la AUF, en permanente sintonía con el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, puso en marcha una sutil ingeniería política y diplomática para lograr liberarlo de Al-Hilal cuanto antes, adelantando los plazos normativos para tenerlo bajo la tutela directa del Complejo Uruguay Celeste, más allá de que los árabes no querían enviarlo con anterioridad y esperar a que venciera el plazo.

Por eso, el llamado de la celeste funciona como el reinicio absoluto para el delantero.

20260322 Darwin Núñez, Manuel Ugarte y Sebastián Bueno ya se encuentran con la selección uruguaya en Londres Darwin Núñez, Manuel Ugarte y Sebastián Bueno con la selección uruguaya FOTO: @Uruguay

Cabe recordar que en la doble fecha FIFA de marzo, jugó muy pocos minutos contra Inglaterra y Argelia, en lo que fue su regreso al combinado nacional a fines de ese mes.

Bielsa es consciente de la falta de ritmo oficial que arrastra el jugador, pero confía plenamente en sus condiciones físicas y en el hambre de gloria que contiene tras meses de ostracismo, siendo el goleador de su proceso con 10 goles.

A partir de la semana que viene, Darwin Núñez volverá a calzarse la ropa de entrenamiento de la selección, buscando dejar atrás la sombra de Arabia Saudita para reencontrarse con su mejor versión: la del goleador implacable que Uruguay necesita para el Mundial 2026.