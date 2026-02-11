Dólar
El efecto Benzema: el durísimo golpe de Al-Hilal a Darwin Núñez que sacude a la selección uruguaya de cara al Mundial 2026

El club de Arabia Saudita y su técnico, el italiano Simone Inzaghi, tomaron una decisión terminante

11 de febrero 2026 - 17:42hs
El cuerpo técnico de Al-Hilal de Arabia Saudita dirigido por el italiano Simone Inzaghi, dio término a un amplio debate que surgió en los últimos días tras la llegada de Karim Benzema, sobre la identidad del jugador extranjero que quedará excluido de la competencia local del equipo para lo que resta de temporada y eligió al uruguayo Darwin Núñez.

Darwin solo podrá jugar por la Champions League de Asia

Esta decisión del técnico de Al-Hilal, Simone Inzaghi, con Darwin Núñez, se hace para garantizar el cumplimiento de la normativa de la Federación Saudí de Fútbol sobre el número de profesionales extranjeros, tras el importante fichaje de Karim Benzema durante el mercado de fichajes de invierno.

Inzaghi decidió oficial y definitivamente inscribir al talento brasileño Marcos Leonardo en el plantel que competirá en la Saudi Pro League y la Copa del Rey. Prefiere contar con los servicios de Leonardo en la delantera junto con los nuevos fichajes, dada su flexibilidad táctica y su gran capacidad goleadora, que se ajustan a los planes del entrenador para la competición nacional.

En cambio, Darwin Núñez fue elegido como la "víctima" de esta abundancia de estrellas. Fue excluido de la lista de la actividad local y descendido a participar exclusivamente en la Champions League de Asia, convirtiéndose en un activo valioso para el equipo en su campaña continental.

Fuentes oficiales de Al-Hilal confirmaron la eliminación oficial del nombre de Darwin Núñez del plantel que luchará por la Saudi Pro League.

En esta liga árabe, el uruguayo disputó 16 partidos, anotó seis goles y brindó cuatro asistencias. Van primeros y le llevan 1 punto a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

El delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ahora tendrá que centrarse por completo en los partidos asiáticos.

Al-Hilal es el único club ya clasificado a octavos de final de la Champions League de Asia y de ahora en adelante, en caso de acceder a la final, disputará solamente cinco partidos (dos por octavos, uno por cuartos, semifinal y final -en estos tres casos, siempre y cuando su club llegue a esa instancia-).

Las fechas en las que podrá jugar serán entre el 2 y 11 de marzo los partidos de ida y vuelta de octavos, y si clasifica, del 16 al 18 de abril en cuartos, 20 y 21 de ese mes, semifinales y la final, el 25 de abril.

