Darwin Núñez celebró el primer año de su hija menor, Isabella, y viajó para jugar este lunes por la Champions League de Asia ante el equipo del ex Peñarol, Damián García

El delantero uruguayo dejó atrás una semana difícil por la llegada de Karim Benzema a Al-Hilal y ya se metió en el plantel

8 de febrero 2026 - 12:22hs
Darwin Núñez celebró el primer año de su hija menor, Isabella

Darwin Núñez celebró el primer año de su hija menor, Isabella

Darwin Núñez vivió días de idas y vueltas por las diferentes versiones que circularon acerca de la posibilidad de que dejara su club actual en Arabia Saudita, Al-Hilal, con la posibilidad que surgió de uno de los dos grandes del fútbol de Turquía, Fenerbahce.

Darwin viajó a Emiratos Árabes para jugar por Champions League de Asia

Según medios turcos y árabes, Darwin Núñez no quedó para nada contento con el fichaje de Benzema por parte de Al Hilal y se sintió menospreciado.

Debido a eso, el artiguense pidió no ser incluido en la convocatoria de Al Hilal para el partido del pasado jueves de la liga saudí ante el penúltimo de la tabla, Al-Akhdoud.

A su vez, al entrenador del equipo árabe, Simone Inzaghi, le gusta Darwin Núñez y quería que permaneciera en el club, lo que terminó sucediendo.

En las últimas horas, el ex Peñarol celebró con su pareja y el resto de sus hijos, el primer cumpleaños de su hija más pequeña, Isabella.

Luego de eso, se subió al avión con el resto de sus compañeros de Al-Hilal para viajar hacia Emiratos Árabes Unidos y jugar contra Shabab Al-Ahli Dubai, el equipo en el que juega el excampeón uruguayo con Peñarol en 2024, Damián García.

El mismo se llevará a cabo este lunes a la hora 13 en Dubái.

Darwin Núñez Al Hilal Damián García Emiratos Arabes Unidos Peñarol Arabia Saudita Champions League Asia

