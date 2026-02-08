Darwin Núñez celebró el primer año de su hija menor, Isabella, y viajó para jugar este lunes por la Champions League de Asia ante el equipo del ex Peñarol, Damián García

Darwin Núñez vivió días de idas y vueltas por las diferentes versiones que circularon acerca de la posibilidad de que dejara su club actual en Arabia Saudita, Al-Hilal, con la posibilidad que surgió de uno de los dos grandes del fútbol de Turquía, Fenerbahce.

En los últimos días, hubo una situación que no le gustó al uruguayo y que llevó a que el interés de Fenerbahce de Turquía por él, fuera tenido en cuenta por el exfutbolista de Peñarol.

El pasado lunes se dio un hecho que lo golpeó anímicamente. Al-Hilal contrató a Karim Benzema, quien competirá con él por el puesto y que en su debut, sin Darwin en cancha, anotó tres goles.

Según medios turcos y árabes, Darwin Núñez no quedó para nada contento con el fichaje de Benzema por parte de Al Hilal y se sintió menospreciado.

Debido a eso, el artiguense pidió no ser incluido en la convocatoria de Al Hilal para el partido del pasado jueves de la liga saudí ante el penúltimo de la tabla, Al-Akhdoud.

A su vez, al entrenador del equipo árabe, Simone Inzaghi, le gusta Darwin Núñez y quería que permaneciera en el club, lo que terminó sucediendo.

En las últimas horas, el ex Peñarol celebró con su pareja y el resto de sus hijos, el primer cumpleaños de su hija más pequeña, Isabella.

Luego de eso, se subió al avión con el resto de sus compañeros de Al-Hilal para viajar hacia Emiratos Árabes Unidos y jugar contra Shabab Al-Ahli Dubai, el equipo en el que juega el excampeón uruguayo con Peñarol en 2024, Damián García.

El mismo se llevará a cabo este lunes a la hora 13 en Dubái.