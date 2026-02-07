Dólar
En Arabia Saudita informan que Darwin Núñez permanecerá en Al Hilal pese a la llegada de Karim Benzema: los detalles

Luego de rumores sobre una posible salida de Al Hilal, Darwin Núñez se quedaría en Arabia Saudita en este mercado de fichajes

7 de febrero 2026 - 10:02hs
Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Luego de algunos rumores sobre su posible salida, medios en Arabia Saudita informan que el uruguayo Darwin Núñez finalmente se quedará en Al Hilal en este mercado, pese al interés del Fenerbahce turco de interesarse en el ex delantero del Liverpool.

En el último partido de Al Hilal del pasado jueves Darwin Núñez no integró la lista de convocados, en medios de los rumores sobre una posible salida. El uruguayo tenía la posibilidad de recalar en el club turco a préstamo con cargo, pero según informaron medios árabes en las últimas horas la operación no se concretaría.

Darwin Núñez en la mira de Fenerbahce

Darwin Núñez lleva jugados hasta ahora 16 partidos en la temporada árabe con Al-Hilal en la Saudi Pro League, con seis goles y cuatro asistencias.

A su vez, por la Champions League de Asia disputó cuatro encuentros con un tanto y una asistencia, y por la Kings Cup, disputó dos compromisos.

Darwin Núñez ingresó a los 65 minutos en Al-Hilal, ya que jugaban por la Copa del Rey de Campeones y no por la liga local
URUGUAYOS

Darwin Núñez no juega en Al Hilal este jueves, en medio de las versiones sobre una posible salida del club de Arabia Saudita

Karim Benzema
ARABIA SAUDITA

Karim Benzema debutó con tres goles en Al Hilal, Darwin Núñez no estuvo ni en el banco y Gustavo Tejera fue el juez

Pero este lunes se dio un hecho que lo golpeó anímicamente. Al-Hilal contrató a Karim Benzema, quien competirá con él por el puesto, y quién ya debutó el pasado jueves y marcó un hat-trick en su primer compromiso.

Festejo de gol de Darwin Núñez ante Al Hazm
Festejo de gol de Darwin Núñez ante Al Hazm

Festejo de gol de Darwin Núñez ante Al Hazm

Según medios turcos y árabes, Darwin Núñez no quedó para nada contento con el fichaje de Benzema por parte de Al Hilal y se sintió menospreciado.

Mientras mantuvo conversaciones con Fenerbahce, Darwin Núñez pidió no ser incluido en la convocatoria de Al Hilal para el partido que este jueves de la liga saudí ante el penúltimo de la tabla, Al-Akhdoud.

No obstante, el mercado de fichajes en Turquía cerró este viernes 6 de febrero, por lo que la operación no se pudo realizar y Darwin permanecerá en Arabia Saudita.

