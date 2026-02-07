La importante decisión que tomó Peñarol con su cancha del Campeón del Siglo: Diego Fernández, presidente de infraestructura, explicó las razones y habló de un plan de obras que se está gestando

Peñarol debuta este sábado en el Torneo Apertura enfrentando a Montevideo City Torque desde la hora 20.30. El partido se jugará en el Estadio Campeón del Siglo donde el club adoptó días atrás una importante decisión: no renovarle el contrato al encargado de mantenimiento del campo de juego, Martín Álvarez , finalizando un vínculo de cuatro años y cinco meses.

Álvarez se hizo cargo del Campeón del Siglo en agosto de 2021 tomando el lugar de Salvador Invernizzi. Llegó con la misión de poner al estadio en la mejor forma posible para los dos partidos que Uruguay afrontó por las Eliminatorias para Catar 2022 contra Ecuador y Bolivia, en setiembre de 2021. En aquel momento la cancha había sido atacada por un hongo que afectó al raigrás sembrado a principios de aquel año.

A seis meses de haber asumido en su cargo, ¿en qué puso foco para mejorar las infraestructuras del club y cómo se ha progresado?

PEÑAROL Peñarol decidió posponer un año el cambio de césped del Campeón del Siglo: mirá la razón de una resolución de la que tomó parte el entrenador Diego Aguirre

PEÑAROL Fertilización con drones, fotosíntesis con luces led y pasto a 18 milímetros para enfrentar a Wanderers: así Peñarol mejoró el césped del Campeón del Siglo

Siempre se progresa en el club, a veces más lento otras mas rápido, todo depende de las prioridades que tengas. Estos primeros meses eran para ordenar muchas cosas internas que no estaban del todo bien, se hizo y se va a seguir haciendo.

¿Qué cosas no estaban del todo bien?

Uno de los tenas era el organigrama interno del personal abocado a Infraestructura. Necesitábamos rearmar todo lo que es el sector de áreas verdes y decidimos hacer unos cambios en la asesoría técnica del club en canchas. Este año no se le renovó el contrato a Martin Álvarez que venía en ese puesto hace años, se seleccionó a Javier Borthagaray en conjunto con Emiliano Albín para que que estén con la responsabilidad del área. Muchas quejas recibí estos meses de temas varios del Campeón del Siglo que denota claramente que no se está trabajando bien. Es un caso especial porque tenemos un fideicomiso al medio que tiene a cargo el estadio. En estos días hablé con Gustavo Guerra quien tiene a cargo la administración y le solicité cambios profundos para encaminar el mantenimiento general. La realidad es que la Comisión de Infraestructura del club más allá de la cancha no tiene injerencia en el estadio al día de hoy y desde nuestro punto de vista debería tenerla lo antes posible para generar los cambios necesarios. Veremos qué respuesta tenemos en estos días de parte de Guerra.

...

El 2025 fue un año muy complicado para Peñarol a nivel de cancha. El 24 de agosto, tras el partido con Racing por Copa Libertadores, y en la previa de enfrentar a River Plate por el Torneo Clausura, el club emitió un comunicado por el pésimo estado de la cancha del Campeón del Siglo. Se inició entonces una campaña de escrache contra Álvarez en redes sociales publicando viejas capturas de redes sociales donde hacía comentarios como hincha de Nacional.

Sin embargo, Ignacio Ruglio lo mantuvo en su cargo y tildó de "simios" a los instigadores en redes.

En octubre, fruto de un metódico estudio y nuevas tareas de mantenimiento que incluyeron fertilización con drones y procesos de fotosíntesis logrados a partir de aplicación de luces led, Peñarol mejoró notoriamente el estado del campo de juego de su cancha.

En setiembre comenzó a hablarse firmemente de la instalación de una cancha híbrida, mezcla de césped natural y artificial. Se había llegado al consenso de que a fin de año la cancha debía levantarse y hacerse a nuevo. Sin embargo, el 17 de diciembre se decidió posponer la obra un año, en una decisión de la que tomó parte también el entrenador Diego Aguirre además del área de infraestructura y el consejo directivo, habida cuenta de que este año el Estadio Centenario no iba a estar disponible unas cuantas fechas por recitales y se iba a llegar sobre el inicio de la Copa Libertadores, lo que suponía todo un riesgo deportivo.

---

¿Cómo impactó en la interna el hecho de que no se haya podido emprender la obra del cambio del césped del Campeón del Siglo?

Se trabajó muchos meses con este tema, no me parece haber perdido el tiempo, más allá de no llegar a tiempo, es una obra muy necesaria y espero que este año sobre noviembre como anunció el presidente (Ignacio Ruglio) se arranque, pero hay que tener en cuenta el año electoral. Realizar la cancha para mí entender era muy importante para el club, se había informado que se iba hacer en este año y no lo hicimos. Esta negociación la llevamos en conjunto con el tesorero (Eduardo Zaidensztat) y nunca se habló de una dificultad financiera como se manejó en parte de la prensa porque este tema ya estaba resuelto en un plazo largo con la empresa que se iba a contratar. Si este año el consejo directivo da el ok, la obra se debería hacer sin ningún problema. En el caso que no se decida instalar el césped híbrido, deberíamos hacer la cancha y al club le costaría entre US$ 600.000 y US$ 700.000 menos, pero es inminente hacerla.

Como mencionó usted ¿en qué puede influir que sea año electoral sobre una obra tan necesaria?

El tiempo dirá y veremos si influye o no aunque entiendo que no debería, vamos a presentar el tema en un par de meses cuando se salga del periodo de pases (cierra el 25 de febrero).

¿Se proyectan nuevas obras en Los Aromos, donde está instalado Peñarol desde mediados de 2025 tras hacer las canchas a nuevo, para mejorar esas instalaciones?

Este año no está previsto hacer obras en los Aromos mas allá del mantenimiento normal que se hace diariamente. Las obras que se realizaron el año pasado quedaron terminadas y operativas mas allá de algunos ajustes que estamos haciendo hoy.

¿En qué fase está la construcción del edificio central de la Ciudad Deportiva?

En fase de presupuestación, hay cuatro empresas que están en carrera. Este es un año político en el club, lo cual como me consultaste anteriormente puede afectar el crecimiento, mas en esta área.

¿Qué otras obras se pueden hacer para mejorar la Ciudad Deportiva más a corto plazo?

Lo prioritario es el edificio central y es lo que se necesita ya para la operativa diaria, el resto está en orden y operativo.

¿Cuándo se pueden empezar a ejecutar obras para mejorar los accesos al Campeón del Siglo?

Las obras tanto del edifico como los alrededores del CSD es una inversión que deberíamos pensarla a largo plazo al igual que se hizo con el estadio. La idea es presentar al consejo un plan de obras a largo plazo. Desde mi punto de vista y respetando a todas las partes, se debería votar para que se arme una comisión de inversiones y se busque el financiamiento externo y hacer todo junto y terminar de una vez, más que nada los accesos al CDS que es un problema importante y que la gente lo demanda hace años. La idea del plan de obras lo hablé con varios consejeros, tanto del oficialismo como de la oposición y los noté muy receptivos a la propuesta. Por tal razón voy a solicitar que hagan una presentación formal para ser votada en el consejo directivo lo antes posible.

¿Vas a participar políticamente de las elecciones de Peñarol en este 2026?

Mi prioridad es seguir trabajando y estar enfocado en el cargo que tengo. Es temprano aún para estar enfocados 100% a la política, pero lógicamente nos vamos a ir haciendo un lugar para estar con algún grupo.

¿En qué lista tiene pensado vincularse o a quién piensa acompañar?

A mí en realidad desde que llegué al club siempre tuve buen relacionamiento con todos los sectores políticos porque interactúo con todos ellos. Yo no siento tener el problema de tener que definirme de una vereda o de otra porque para mí todos están en la misma, solo que con diferentes enfoques. Esto siempre lo hablamos con Fernando Jacobo que fue quien me abrió en su momento las puertas de la lista 11 donde hay una barra de gente espectacular y trabajamos mucho los temas diarios del club. Conversamos siempre que acá en Peñarol muchas veces se pierde de vista al club y se busca dividir por tema personales de gente que los tiene hace años y nunca los van a poder resolver. Esta situación afecta hoy, pero nada debería afectar a las nuevas generaciones de políticos del club. Vos hoy tenés como ejemplo en el consejo a Alejandro González o Marcelo Solomita que son grandes valores que tiene el club, que vienen de abajo, trabajan en lo que se les pide y que cada uno en su área, con aciertos y errores, tienen gestión, conocen el mundo Peñarol y en lo personal me daría mucha alegría que un día puedan hacer algo Juntos, porque tienen todo el potencial para llegar. Hay mucha gente en la institución que entiende que el enfrentamiento es una forma de hacer política y en mi caso pienso al revés, que debemos dejar de confrontar y hacer.

¿Cómo ve el mapa interno de las elecciones de Peñarol y sus distintos dirigentes?

El mapa cambia si Nacho (Ruglio) no se presenta para las próximas elecciones. En estos días vi que se arrancó a mover rápido los posibles candidatos, pero sin definiciones concretas y muchos de ellos van a quedar en el camino. Estamos arrancando febrero, falta mucho y la gestión deportiva siempre juega a favor de alguno o en contra de otro. Juan Pedro (Damiani) y Evaristo (González) hay altas posibilidades de que estén, conozco a los dos y me llevo muy bien con ambos, son nombres fuertes en la política de Peñarol, pero por otro lado no descartía la unión de grupos políticos del oficialismo y la oposición con un candidato fuerte que puede terminar moviendo el acto eleccionario este año. Lo único que realmente espero es que el próximo consejo directivo sea de unión y sin divisiones personales, luego tenés las diferencias políticas que en un buen ambiente se manejan sin problemas.

¿Con ya unos años dentro del mundo Peñarol, qué considera que tiene que hacer el club en un año electoral para no afectar deportivamente al equipo? ¿Se puede lograr?

Es algo que no va a suceder, Peñarol es muy grande y hace mucho ruido en todos lados, es muy difícil y ojalá que afecte en positivo y ganemos todo lo que tenemos por delante.