"Simios", la respuesta de Ignacio Ruglio a los hinchas de Peñarol que fustigaron al encargado del césped del Campeón del Siglo por ser hincha de Nacional

El pésimo estado del campo de juego del Estadio Campeón del Siglo agitó las aguas puertas de Peñarol . El domingo, antes de jugar contra River Plate en su escenario, el club emitió un comunicado explicándole a sus socios e hinchas las razones que llevaron a que el piso luzca en tan mala forma. El presidente Ignacio Ruglio dio algunos detalles de cómo se moverá el club para solucionar el tema.

Luego de ese comunicado , el entrenador Diego Aguirre agregó en conferencia de prensa que los trabajos de fondo para que el césped vuelva a estar en su mejor forma demandarán de tres a cuatro meses .

El presidente Ignacio Ruglio se refirió al tema este lunes: "Por cómo estaban las antenas de alta tensión ubicadas, el Campeón del Siglo se tuvo que construir de esa forma y esa forma hace que el sol le dé un montón de horas a la parte de la Tribuna Damiani y poco a la Tribuna Henderson por el edificio de los palcos. La semilla que se planta tiene agua y sol todo el día del lado de la Damiani, que siempre está bien, y del lado de la Henderson queda húmeda y no crece porque a la mitad del día en invierno ya no tiene solo, tiene solo tres o cuatro horas de mañana".

"Hicimos una planificación después del partido con Racing de tomar el riesgo de pensarnos clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores y lo que hicimos fue levantar el terreno de juego del lado de la Henderson para ponerle arena, tierra y semilla. Al no quedar clasificados, el trabajo había que hacerlo", afirmó Ruglio en declaraciones a La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

PEÑAROL Ignacio Sosa y Nahuel Herrera, dos de las mejores figuras de Peñarol, tienen ofertas del extranjero, ¿se van en el actual período de pases?

FÚTBOL SALA La AUF suspendió el Torneo Clasificatorio masculino de fútbol sala debido a un reclamo de puntos de Nacional a Peñarol, que el año pasado ganó el sexenio

"Unos días antes el encargado de la cancha sugirió jugar en el Centenario. Por eso en el comunicado hice poner mi nombre, para que me putearan a mí y no putearan a funcionarios que trabajan muy bien y que son claritos al hablar, expresó Ruglio sobre Martín Álvarez que desde agosto de 2021 se hizo cargo del césped del Campeón del Siglo en lugar de Salvador Invernizzi.

¿Cuánto le sale a Peñarol montar una cancha híbrida?

"Estamos evaluando la posibilidad de una cancha híbrida que nos llevaría a otro nivel, como lo está haciendo Peñarol, vale un palo aproximadamente. Si hacemos solo el piso nuevo US$ 200 mil o US$ 300 mil que lleva tres o tres meses y medio. Si llueve mucho son tres meses y medio. Si no llueve tanto se llega en dos meses y medio", informó Ruglio.

La cancha híbrida combina césped sintético con natural y su costo ronda el millón de dólares.

"Levantar la cancha requiere evaluar si vamos a fase de grupos de Copa Libertadores o si va a Prelibertadores. Eso puede implicar arrancar a jugar en abril o en febrero. A los cracks del celular que dicen que la levantemos ya, si llegamos a quedar afuera de fase de grupos en la Prelibertadores, la culpa es del pelotudo de Ruglio por levantar la cancha y tener que ir a jugar al Centenario".

Por último, Ruglio defendió a Álvarez que fue atacado duramente a través de redes sociales a partir de un posteo de la cuenta de un periodista partidario, quien publicó viejos posteos para mostrar que Álvarez es hincha de Nacional.

La publicación generó más de 60 comentarios, la amplia mayoría criticando al club y fustigando al profesional, cuya valía como tal quedó demostrada no solo cuando lo contrató Peñarol sino cuando también Conmebol requirió sus servicios para trabajar durante la Copa América de Estados Unidos 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrunoCURCC/status/1959683266568454634&partner=&hide_thread=false Si le vamos a pagar a un tipo así para que nos mantenga el campo de juego, lo tiene que tener 11 puntos de enero a diciembre. No es el caso. Que vaya a regar Los Céspedes. pic.twitter.com/rBxAoRJYTU — Bruno Mazza (@BrunoCURCC) August 24, 2025

"A los funcionarios de la cancha los voy a defender y no me interesa si son de Nacional. No somos simios en el club", declaró Ruglio dando a entender que esa actitud simiesca provenía de aquellos que atacan a Álvarez por sus posteos realizados años antes de comenzar a trabajar en Peñarol.

"Si tenemos uno de Nacional pero es muy bueno, acá no somos monos, ¿se entiende? Lo contrataron en 2016, ni siquiera estaba yo. En la cabeza de alguna gente puede entrar que quiera romper la cancha para que nos gane el rival. Pero esos que dicen que la levantemos ya, tenemos que ver si hay finales por el Uruguayo, si vamos a fase de grupos empezamos en diciembre y a comienzos de marzo la tenemos operativa, nos perdemos el inicio del Apertura. Pero si vamos a Prelibertadores es otra cosa, no son tan sencillas las cosas como para el que opina de la casa desde el celular. A la cancha hay que hacerle algo porque ya cumplió la vida útil de 10 años. Se opina con mucha liviandad de que no son temas tan sencillos", concluyó.