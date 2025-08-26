Ignacio Sosa y Nahuel Herrera, dos de las mejores figuras de Peñarol, tienen ofertas del extranjero, ¿se van en el actual período de pases?

El volante de Peñarol , Ignacio Sosa, es pretendido por Red Bull Bragantino, pero el presidente Ignacio Ruglio fue tajante al afirmar que el jugador no se irá del club en el actual período de pases y que deberá esperar a diciembre para definir su futuro.

Red Bull Bragantino le ofreció al jugador un contrato por cinco temporadas y mejores condiciones contractuales a las que tiene actualmente en Peñarol.

Para los representantes que manejan la carrera del futbolista se entiende que es una muy buena oferta y que su gran momento en Peñarol lo debe llevar ya a dar un paso hacia adelante en su carrera para intentar insertarse en un mercado mucho más grande, como el brasileño.

FÚTBOL SALA La AUF suspendió el Torneo Clasificatorio masculino de fútbol sala debido a un reclamo de puntos de Nacional a Peñarol, que el año pasado ganó el sexenio

COPA LIBERTADORES La decisión de la Conmebol con el VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, después de la polémica por el penal en Racing vs Peñarol

"Llegaron varias ofertas, hubo una de Estudiantes de La Plata y la última fue de Red Bull, pero es lo mismo que hablamos siempre: hasta diciembre la prioridad sigue siendo deportiva y todo el mundo tiene claro en el ámbito privado, jugadores y representantes. Después es normal que los representantes se dediquen a eso, pero tienen perfectamente claro que hasta diciembre no cambiamos el plantel", dijo el presidente Ignacio Ruglio en La Mañana del Fútbol que se emite por El Espectador Deportes.

"No tiene posibilidad de salida en ninguno de sus contratos, en el anterior ni en el nuevo, que está bien claro que puede salir si no hay un campeonato iniciado. Cuando inicia el campeonato tiene que esperar hasta el próximo período de pases y es lo que pasa ahora, hasta diciembre con él", agregó Ruglio.

"Si leés el contrato lo primero que dice es el período de diciembre a enero. Estuve una hora con todos los abogados de derecho deportivo y dicen que es absolutamente imposible que se vaya ahora, no hay nada ambiguo. Es el juego de los representantes. Con el contrato que transcurre y el nuevo que se va registrar mañana, no tiene posibilidad de salida. La prioridad es siempre deportiva, con estas presiones vivimos a diario", dijo el 1 de Peñarol.

"Cuando los agentes no te pueden convencer de algo, que a mí no me van a convencer, ahí te tiran al jugador. En ese caso no van a cobrar comisión porque si yo tengo que hablar los temas con el jugador y desgastarme no tiene sentido pagar comisión".

"Nacho sabe que va a tener 25 ofertas mejores que las del Red Bull, pero en todo caso yo no me tengo que desgastar con Nacho. ¿Si no para qué existe la figura del agente?", concluyó.

Peñarol posee el 80% de la ficha del jugador y Red Bull ofertó US$ 3 millones por ese porcentaje.

"Por cómo está redactado el contrato, esos US$ 3 millones los tendrían que pagar como cláusula de rescisión y al contado, pero la oferta que hacen es llegar a esos US# 3 millones con objetivos, pero tampoco la pueden hacer porque el campeonato ya está iniciado. No me toreen, porque después de cinco años ya me tienen que conocer", aclaró Ruglio.

La posible salida de Nahuel Herrera

20250819 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Penarol's defender #34 Nahuel Herrera (R) celebrates with teammate midfielder #23 Oscar Mendez (L) after scoring his team's first goal during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match betwee Nahuel Herrera Foto: Luis Robayo / AFP

Otro jugador por el que Peñarol tuvo sondeos en las últimas horas es Nahuel Herrera, de enorme temporada. El jugador es manejado por Edgardo "Chino" Lasalvia.

"El Chino es Peñarol, pero si se va Sosa, me va a venir a recriminar por qué no dejo salir también a Herrera también".

Según pudo saber Referí, el zaguero es sondeado de varios mercados del extranjero, incluido el europeo, y es ahora uno de los grandes activos que tiene Peñarol en el plantel para reactivar sus ventas y empezar a hacer caja para un futuro económico complejo por el aumento del presupuesto en esta temporada, la compra del pase de Leonardo Fernández, el cargo del préstamo de Matías Arezo y el premio que se obtuvo en Copa Libertadores, sensiblemente menor al de 2024.

Herrera tampoco tiene cláusula de salida para este período de pases, porque el Clausura ya está en marcha, y el club se sentará a escuchar ofertas también en diciembre.