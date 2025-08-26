Dólar
El Observador / Polideportivo / FÚTBOL SALA

La AUF suspendió el Torneo Clasificatorio masculino de fútbol sala debido a un reclamo de puntos de Nacional a Peñarol, que el año pasado ganó el sexenio

26 de agosto 2025 - 15:57hs
Peñarol campeón del fútbol sala

Peñarol campeón del fútbol sala

Foto: @FutbolSalaCAP

La Mesa Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), suspendieron este martes, la continuación del Torneo Clasificatorio masculino de fútbol sala, debido a un reclamo de puntos de Nacional a Peñarol tras el clásico. Vale recordar que los aurinegros son los hexacampeones uruguayos.

La suspensión del torneo por parte de la AUF

La AUF informó este martes a la tarde la suspensión del Torneo Clasificatorio debido al pedido de puntos de Nacional a Peñarol.

En un comunicado, expresa: "La Mesa Ejecutiva y Comisión Ejecutiva de Fútbol Sala informan: La paralización del Torneo Clasificatorio Masculino, debido a un reclamo de puntos presentado por el Club Nacional de Football contra el Club Atlético Peñarol. A pesar de que el reclamo corresponde a la categoría de mayores, las categorías sub-20 y sub-17, que juegan bajo el mismo fixture y formato, también paralizan sus actividades".

El Torneo Clasificatorio está en su fecha 16 y quedan dos para el final del mismo.

El que resulte vencedor del mismo, jugará la final del año contra el que resulte ganador de la fase final que son los playoffs. Esa final será a partido único.

Peñarol es el líder con 37 puntos, y Nacional el segundo con 35.

El clásico entre ambos aún no se disputó y se jugará en la penúltima fecha.

Cabe recordar que el pasado 22 de junio, Nacional goleó 5-2 a Peñarol en el clásico de la primera ronda del Torneo Clasificatorio.

Según pudo saber Referí, el reclamo de los tricolores se dio debido a lo que ellos consideran una supuesta irregularidad en la transferencia de Lucas Pelizzari.

Se trata de un futbolista argentino que llegó desde San Lorenzo de Almagro a Peñarol en julio pasado.

Hasta ahora, Pelizzari jugó dos encuentros con los mirasoles y eso es lo que reclama Nacional.

Aquí se puede ver el comunicado de la AUF:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFfutbolsala/status/1960380829244272761&partner=&hide_thread=false

fútbol sala Peñarol Nacional clásico

