El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que sonó para Nacional, y que deja el fútbol argentino para jugar en un histórico club de Europa

El jugador seguirá su carrera en un histórico club de Europa y en una liga poco habitual para los futbolistas celestes

26 de agosto 2025 - 8:14hs
Marcelo Saracchi, Miguel Merentiel, Nicolás Fonseca, José Luis Rodríguez, Agustín SantAnna y Tiago Palacios

Marcelo Saracchi, Miguel Merentiel, Nicolás Fonseca, José Luis Rodríguez, Agustín Sant'Anna y Tiago Palacios

Foto: @Uruguay

Un jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que sonó para Nacional en el último período de pases, seguirá su carrera en un histórico club de Europa y en una liga poco habitual para los futbolistas celestes.

Se trata de Marcelo Saracchi, el lateral izquierdo formado en Danubio, que estaba en Boca Juniors y que continuará su carrera en Celtic Glasgow de Escocia, uno de los grandes de ese país y archirrival de Rangers.

Marcelo Saracchi y su familia en La Bombonera cuando llegó a Boca en 2023
Marcelo Saracchi y su familia en La Bombonera cuando llegó a Boca en 2023

Marcelo Saracchi y su familia en La Bombonera cuando llegó a Boca en 2023

Según se informa en Argentina y en medios británicos, el futbolista se fue cedido a préstamo desde los xeneizes, con cargo y sin opción de compra.

El internacional uruguayo viajará a Londres para someterse a un reconocimiento médico, antes de concretar su fichaje en Glasgow, informó este lunes Sky.

Marcelo Saracchi y su familia en La Bombonera cuando llegó a Boca en 2023
ARGENTINA

Estalló Marcelo Saracchi: la dura respuesta al técnico de Boca, Miguel Russo, porque lo borró del plantel

Edinson Cavani festeja la victoria de Boca Juniors ante Estudiantes por el Torneo Apertura argentino
ARGENTINA

La decisión que tomó el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, con Edinson Cavani, tras haber borrado a Marcelo Saracchi y a dos jugadores más del plantel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SkySportsNews/status/1960232849656668604&partner=&hide_thread=false

De Boca a Escocia

Marcelo Saracchi no estaba en los planes del entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo.

En ese sentido, en la primera semana de agosto el uruguayo y los argentinos Marcos Rojo y Cristian Lema fueron separados del plantel, lo que Russo consideró "una decisión del club" y remarcó que "por algo se llega a esa situación".

En Celtic, Saracchi tendrá la posibilidad de disputar la Liga de Campeones si su club logra avanzar en las fases previas.

20241115 Marcelo Saracchi de la selección de Uruguay ante Colombia
Marcelo Saracchi de la selección de Uruguay ante Colombia

Marcelo Saracchi de la selección de Uruguay ante Colombia

selección uruguaya Nacional Marcelo Bielsa Marcelo Saracchi Europa

