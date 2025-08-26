El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que sonó para Nacional, y que deja el fútbol argentino para jugar en un histórico club de Europa

Un jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que sonó para Nacional en el último período de pases, seguirá su carrera en un histórico club de Europa y en una liga poco habitual para los futbolistas celestes.
Se trata de Marcelo Saracchi, el lateral izquierdo formado en Danubio, que estaba en Boca Juniors y que continuará su carrera en Celtic Glasgow de Escocia, uno de los grandes de ese país y archirrival de Rangers.
Marcelo Saracchi y su familia en La Bombonera cuando llegó a Boca en 2023
Marcelo Saracchi y su familia en La Bombonera cuando llegó a Boca en 2023
Instagram
Según se informa en Argentina y en medios británicos, el futbolista se fue cedido a préstamo desde los xeneizes, con cargo y sin opción de compra.
El internacional uruguayo viajará a Londres para someterse a un reconocimiento médico, antes de concretar su fichaje en Glasgow, informó este lunes Sky.
De Boca a Escocia
Marcelo Saracchi no estaba en los planes del entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo.
En ese sentido, en la primera semana de agosto el uruguayo y los argentinos Marcos Rojo y Cristian Lema fueron separados del plantel, lo que Russo consideró "una decisión del club" y remarcó que "por algo se llega a esa situación".
En Celtic, Saracchi tendrá la posibilidad de disputar la Liga de Campeones si su club logra avanzar en las fases previas.
Marcelo Saracchi de la selección de Uruguay ante Colombia
Marcelo Saracchi de la selección de Uruguay ante Colombia
FOTO: L. Carreño