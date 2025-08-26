Dólar
El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Nacional hace gestiones con Tenfield para que sea televisado el partido de este martes ante Huracán por Copa AUF Uruguay

El encuentro se jugará este martes en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas

26 de agosto 2025 - 10:08hs
Nacional hace gestiones de último momento con la empresa Tenfield para que el partido de de los tricolores de este martes ante Huracán FC por Copa AUF Uruguay pueda ser televisado.

El encuentro se jugará a las 20:30 horas en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas.

El secretario general de Nacional, Raúl Giuria, confirmó este martes que desde el club iniciaron contactos días atrás con Tenfield para negociar la televisación del partido.

“No tenemos respuesta, no nos han dicho ni qué sí no que no, esa es la parte oficial”, dijo este martes a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

La empresa tiene los derechos para televisar los partidos de la Copa AUF Uruguay que involucran a equipos de Primera y Segunda división, las dos categorías profesionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Así sigue la Copa AUF Uruguay esta semana:

La Copa AUF Uruguay 2025 continúa esta semana con la segunda tanda de los partidos correspondiente a la primera fase, de 16vos de final, entre los que se destacan los debuts de Nacional y Peñarol en la presente edición.

Esta semana se jugarán los últimos siete partidos, con los que se definirán las instancias de octavos de final.

Nacional jugará este martes de visitante ante Huracán en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, partido que no será televisado.

Por su parte, Peñarol jugará este miércoles frente a Río Negro de San José, en el Estadio Casto Martínez Laguarda, partido que fue anunciado por AUF TV.

Partidos de esta semana por Copa AUF Uruguay

Martes 26 de agosto

20:30 horas

Huracán vs Nacional / Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas)

Universitario (Salto) vs Wanderers / Estadio Juan José Vispo Mari (Salto) / TV: AUF TV

Miércoles 27 de agosto

14:00 horas

Bella Vista vs Juventud / Estadio Parque Palermo

20:30 horas

Río Negro de San José vs Peñarol / Estadio Casto Martínez Laguarda (San José) / TV: AUF TV

San Carlos vs Tacuarembó FC / Estadio Domingo Burgueño Miguel

Paso de la Arena vs Boston River / Complejo Rentistas

Jueves 28 de agosto

Atenas (Tala) vs Racing / Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas) / TV: AUF TV

Nacional Tenfield Huracán

