Además de Nacional y Peñarol, ¿qué equipos juegan esta semana por Copa AUF Uruguay y qué partidos serán televisados?; mirá los detalles

La Copa AUF Uruguay 2025 continúa esta semana con la segunda tanda de los partidos correspondiente a la primera fase, de 16vos de final, entre los que se destacan los debuts de Nacional y Peñarol en la presente edición.

Esta semana se jugarán los últimos siete partidos, con los que se definirán las instancias de octavos de final.

Nacional jugará este martes de visitante ante Huracán en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, partido que no será televisado.

Por su parte, Peñarol jugará este miércoles frente a Río Negro de San José, en el Estadio Casto Martínez Laguarda, partido que fue anunciado por AUF TV.

Partidos de esta semana por Copa AUF Uruguay Martes 26 de agosto 20:30 horas Huracán vs Nacional / Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas) Universitario (Salto) vs Wanderers / Estadio Juan José Vispo Mari (Salto) / TV: AUF TV Miércoles 27 de agosto 14:00 horas Bella Vista vs Juventud / Estadio Parque Palermo 20:30 horas Río Negro de San José vs Peñarol / Estadio Casto Martínez Laguarda (San José) / TV: AUF TV San Carlos vs Tacuarembó FC / Estadio Domingo Burgueño Miguel Paso de la Arena vs Boston River / Complejo Rentistas Jueves 28 de agosto Atenas (Tala) vs Racing / Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas) / TV: AUF TV Así fueron los primeros partidos de la Copa AUF Uruguay 2025 Gxy7CvbWQAAo1G8 El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025 El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025