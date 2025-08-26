Dólar
Además de Nacional y Peñarol, ¿qué equipos juegan esta semana por Copa AUF Uruguay y qué partidos serán televisados?; mirá los detalles

Esta semana se jugarán los últimos siete partidos, con los que se definirán las instancias de octavos de final de la Copa AUF Uruguay

26 de agosto 2025 - 9:05hs
El trofeo de la Copa AUF Uruguay
Copa AUF Uruguay

La Copa AUF Uruguay 2025 continúa esta semana con la segunda tanda de los partidos correspondiente a la primera fase, de 16vos de final, entre los que se destacan los debuts de Nacional y Peñarol en la presente edición.

Esta semana se jugarán los últimos siete partidos, con los que se definirán las instancias de octavos de final.

Maximiliano Silvera
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: día, hora, cancha y precio de las entradas

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

¿A qué hora juega Huracán FC vs Nacional hoy por el debut tricolor en la Copa AUF Uruguay y dónde verlo?

Partidos de esta semana por Copa AUF Uruguay

Martes 26 de agosto

20:30 horas

Huracán vs Nacional / Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas)

Universitario (Salto) vs Wanderers / Estadio Juan José Vispo Mari (Salto) / TV: AUF TV

Miércoles 27 de agosto

14:00 horas

Bella Vista vs Juventud / Estadio Parque Palermo

20:30 horas

Río Negro de San José vs Peñarol / Estadio Casto Martínez Laguarda (San José) / TV: AUF TV

San Carlos vs Tacuarembó FC / Estadio Domingo Burgueño Miguel

Paso de la Arena vs Boston River / Complejo Rentistas

Jueves 28 de agosto

Atenas (Tala) vs Racing / Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas) / TV: AUF TV

Así fueron los primeros partidos de la Copa AUF Uruguay 2025

Gxy7CvbWQAAo1G8
El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025
El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025

El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025

Temas:

Copa AUF Uruguay Nacional Peñarol

