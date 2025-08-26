Además de Nacional y Peñarol, ¿qué equipos juegan esta semana por Copa AUF Uruguay y qué partidos serán televisados?; mirá los detalles

La Copa AUF Uruguay 2025 continúa esta semana con la segunda tanda de los partidos correspondiente a la primera fase, de 16vos de final, entre los que se destacan los debuts de Nacional y Peñarol en la presente edición.
Esta semana se jugarán los últimos siete partidos, con los que se definirán las instancias de octavos de final.
Por su parte, Peñarol jugará este miércoles frente a Río Negro de San José, en el Estadio Casto Martínez Laguarda, partido que fue anunciado por AUF TV.
Partidos de esta semana por Copa AUF Uruguay
Martes 26 de agosto
20:30 horas
Huracán vs Nacional / Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas)
Universitario (Salto) vs Wanderers / Estadio Juan José Vispo Mari (Salto) / TV: AUF TV
Miércoles 27 de agosto
14:00 horas
Bella Vista vs Juventud / Estadio Parque Palermo
20:30 horas
Río Negro de San José vs Peñarol / Estadio Casto Martínez Laguarda (San José) / TV: AUF TV
San Carlos vs Tacuarembó FC / Estadio Domingo Burgueño Miguel
Paso de la Arena vs Boston River / Complejo Rentistas
Jueves 28 de agosto
Atenas (Tala) vs Racing / Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas) / TV: AUF TV
El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025
