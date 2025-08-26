Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: día, hora, cancha y precio de las entradas

Mirá todos los detalles para el debut de Peñarol por la Copa AUF Uruguay, ante Río Negro de San José

26 de agosto 2025 - 5:00hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol volverá a disputar la Copa AUF Uruguay esta temporada luego de renunciar a su disputa el año pasado. Este miércoles, los aurinegros harán su debut contra Río Negro de San José.

¿Cuándo juegan Río Negro de San José vs Peñarol por la Copa AUF Uruguay?

El encuentro se disputará este miércoles 27 de agosto.

¿A qué hora juegan Río Negro de San José vs Peñarol?

El partido dará comienzo a la hora 20.30.

¿Dónde juegan Río Negro de San José vs Peñarol?

El cotejo se disputará en el Estadio Casto Martínez Laguarda de San José.

El césped del Campeón del Siglo 
PEÑAROL

Peñarol informó la razón del mal estado del campo de juego del Campeón del Siglo: contaminación de la arena y presencia de un hongo

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Entradas para Río Negro de San José vs Peñarol

Las entradas ya se pusieron a la venta el pasado jueves y se venden a través de AUFTickets y RedPagos.

Para los hinchas de Peñarol, que estarán Tribuna Oribe, cuestan $ 600.

Peñarol informó que los menores de nueve años entran gratis acompañados por un mayor.

Los hinchas de Río Negro van a las tribunas Lavalleja, Rivera y Artigas superior por $ 600, mientras que la tribuna Artigas numerada cuesta $ 1.200.

AUFTickets informa que los menores de 10 años entran gratis.

El ganador de este cruce jugará en segunda ronda con Liverpool.

Temas:

Peñarol Copa AUF Uruguay Río Negro San José OFI

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Con dos ausencias importantes y dos regresos, Perú ya tiene la lista para enfrentar a Uruguay, que en ese partido, buscará la clasificación al Mundial 2026

Luciano Rodríguez festeja un nuevo gol para Bahia de Brasil
BRASIL

El exjugador de Peñarol que le anotó dos goles en un clásico a Nacional, que saludó a Luciano Rodríguez tras su gol para Bahia

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos