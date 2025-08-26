Río Negro de San José vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol volverá a disputar la Copa AUF Uruguay esta temporada luego de renunciar a su disputa el año pasado. Este miércoles, los aurinegros harán su debut contra Río Negro de San José.
¿Cuándo juegan Río Negro de San José vs Peñarol por la Copa AUF Uruguay?
El encuentro se disputará este miércoles 27 de agosto.
¿A qué hora juegan Río Negro de San José vs Peñarol?
El partido dará comienzo a la hora 20.30.
¿Dónde juegan Río Negro de San José vs Peñarol?
El cotejo se disputará en el Estadio Casto Martínez Laguarda de San José.
Entradas para Río Negro de San José vs Peñarol
Las entradas ya se pusieron a la venta el pasado jueves y se venden a través de AUFTickets y RedPagos.
Para los hinchas de Peñarol, que estarán Tribuna Oribe, cuestan $ 600.
Peñarol informó que los menores de nueve años entran gratis acompañados por un mayor.
Los hinchas de Río Negro van a las tribunas Lavalleja, Rivera y Artigas superior por $ 600, mientras que la tribuna Artigas numerada cuesta $ 1.200.
AUFTickets informa que los menores de 10 años entran gratis.
El ganador de este cruce jugará en segunda ronda con Liverpool.