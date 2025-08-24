Dólar
PEÑAROL

Peñarol informó la razón del mal estado del campo de juego del Campeón del Siglo: contaminación de la arena y presencia de un hongo

Peñarol le pidió disculpas a sus socios e hinchas por el mal estado del Campeón del Siglo y dio una detallada explicación de por qué se vio afectado el campo de juego

24 de agosto 2025 - 17:15hs
Leonardo Carreño

Peñarol informó este domingo, a una hora y cuarto de jugar contra River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura, la razón por la cual el césped del Campeón del Siglo presenta un mal estado.

Peñarol le ofreció "disculpas" a sus socios e hinchas por el mal estado del piso del estadio y luego procedió a explicar las razones que llevaron a que el césped luzca tan deslucido.

Tan mal está el campo que Peñarol estuvo valorando hasta última hora posible llevar el juego al Estadio Centenario.

Maximiliano Silvera 
PEÑAROL

Los convocados por Diego Aguirre en Peñarol para el partido contra River Plate de hoy por el Torneo Clausura, y las importantes ausencias

penarol vs river plate en vivo: se confirmo la formacion del aurinegro sin emanuel gularte y con los tres volantes centrales
TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs River Plate EN VIVO: se confirmó la formación del aurinegro sin Emanuel Gularte y con los tres volantes centrales

"El Club Atlético Peñarol ofrece a socios e hinchas sus disculpas por el estado que presenta en esta jornada el campo de juego del Estadio Campeón del Siglo. Si bien se está en proceso de reacondicionamiento del mismo, estuvo a evaluación hasta último momento la posibilidad de jugar este encuentro en el Estadio Centenario. Sin embargo, se entendió que deportivamente era la mejor alternativa mantener la fijación del partido en nuestra casa".

La razón del mal estado del Campeón del Siglo

"La cancha del Campeón del Siglo está construida sobre una base de arena de 40 centímetros, con un 10 por ciento de materia orgánica, lo que permite su drenaje natural hasta llegar a la cañería instalada por debajo de la arena. Hoy, según los estudios realizados, un alto porcentaje de la arena está contaminada, generándose un hongo (Black Layer) que afecta todo el proceso de mantenimiento del campo de juego. Si bien se hizo un trabajo de aireación arenado y resiembra pensando en la recuperación parcial de la cancha, el mismo está en proceso", se dijo en el comunicado.

"Repitiendo el pedido de disculpas, se comunica que se está trabajando de manera constante para que en las próximas semanas el Campeón del Siglo luzca de la mejor manera, como nos ha tenido acostumbrados, con vistas a la definición de la temporada", se agregó.

"Además, se informa especialmente que el Presidente Ignacio Ruglio ha estado en conocimiento de todo el proceso y ha participado en todas las decisiones que se han adoptado respecto al campo de juego e incluso de la posibilidad de trasladar este partido a otro escenario", concluyó.

Fue el presidente Ruglio quien decidió realizar el comunicado y según se informó a Referí desde Peñarol, no habrá cambios en el área que se encarga del mantenimiento del campo de juego del estadio de Peñarol.

Temas:

Peñarol Campeón del Siglo

