Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Los convocados por Diego Aguirre en Peñarol para el partido contra River Plate de hoy por el Torneo Clausura, y las importantes ausencias

Se viene un partido muy importante para los carboneros por las dos tablas; Los convocados por Diego Aguirre en Peñarol para el partido contra River Plate de hoy por el Torneo Clausura, y las importantes ausencias

24 de agosto 2025 - 14:48hs
Maximiliano Silvera&nbsp;

Maximiliano Silvera 

Foto: Luis Robayo / AFP

Peñarol espera para jugar este domingo desde la hora 18 contra River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo en lo que será el regreso de su público al escenario luego de la suspensión de dos partidos tras los graves hechos violentos que se dieron en el Intermedio. Diego Aguirre dio a conocer la lista de convocados sobre las 14.20 y en la misma no están Leonardo Fernández, ni Juan Rodríguez.

Las ausencias en la lista de Aguirre

Para enfrentar a River Plate como local este domingo, Diego Aguirre confeccionó la lista de convocados.

En la misma no figura Leonardo Fernández, quien se sigue recuperando del esguince de rodilla sufrido en el partido de ida ante Racing por Copa Libertadores hace ya, 12 días.

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
FÚTBOL INTERNACIONAL

La complicación que puede tener Darwin Núñez con la decisión del gobierno de Arabia Saudita, tras su llegada Al-Hilal

Leonardo Fernández 
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que quiere descontar en la Tabla Anual con el que trabajó Diego Aguirre para enfrentar hoy a River Plate por el Torneo Clausura; ¿qué pasa con Leonardo Fernández?

Tampoco aparece el juvenil zaguero Juan Rodríguez, quien había vuelto para el viaje a Avellaneda, y que sigue esperando por un pase a Europa que parece no llegar, ya que en días cierra el período de transferencias.

Otro que no aparece es otro juvenil, el delantero Stiven Muhlethaler.

Quien sí se recuperó de su lesión fue Emanuel Gularte y será titular en la tarde de este domingo.

El equipo titular que se perfila es con Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte/Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi o Jesús Trindade; Javier Cabrera, Diego García; David Terans y Maximiliano Silvera.

Este es el plantel convocado por Diego Aguirre:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1959667162739806700&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Torneo Clausura River Plate Leonardo Fernández Emanuel Gularte Juan Rodríguez Stiven Muhlethaler

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez no para de convertir para Al-Hilal y este sábado anotó un golazo para su nuevo club; mirá el video

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Nacional ante Boston River

Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Nacional 0-0 Boston River: el tricolor no mejoró y sin evolucionar, no pudo ante un rival que le jugó de igual a igual por el Torneo Clausura

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
FÚTBOL INTERNACIONAL

La complicación que puede tener Darwin Núñez con la decisión del gobierno de Arabia Saudita, tras su llegada Al-Hilal

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos