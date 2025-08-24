Los convocados por Diego Aguirre en Peñarol para el partido contra River Plate de hoy por el Torneo Clausura, y las importantes ausencias

Peñarol espera para jugar este domingo desde la hora 18 contra River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo en lo que será el regreso de su público al escenario luego de la suspensión de dos partidos tras los graves hechos violentos que se dieron en el Intermedio. Diego Aguirre dio a conocer la lista de convocados sobre las 14.20 y en la misma no están Leonardo Fernández, ni Juan Rodríguez.

Los carboneros se juegan tres puntos más que necesarios luego de lo que fue la eliminación de la Copa Libertadores de América a manos de Racing, y deben tratar de aprovechar el traspié con un empate 0-0 de Nacional contra Boston River este sábado en el Gran Parque Central para alejarse en el Clausura y acercarse en la Tabla Anual.

Para enfrentar a River Plate como local este domingo, Diego Aguirre confeccionó la lista de convocados.

En la misma no figura Leonardo Fernández, quien se sigue recuperando del esguince de rodilla sufrido en el partido de ida ante Racing por Copa Libertadores hace ya, 12 días.

Tampoco aparece el juvenil zaguero Juan Rodríguez, quien había vuelto para el viaje a Avellaneda, y que sigue esperando por un pase a Europa que parece no llegar, ya que en días cierra el período de transferencias.

Otro que no aparece es otro juvenil, el delantero Stiven Muhlethaler.

Quien sí se recuperó de su lesión fue Emanuel Gularte y será titular en la tarde de este domingo.

El equipo titular que se perfila es con Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte/Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi o Jesús Trindade; Javier Cabrera, Diego García; David Terans y Maximiliano Silvera.

Este es el plantel convocado por Diego Aguirre: