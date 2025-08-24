La complicación que puede tener Darwin Núñez con la decisión del gobierno de Arabia Saudita, tras su llegada Al-Hilal

Darwin Núñez continúa viviendo un presente muy bueno en sus primeros días en su nuevo club, Al-Hilal, con el que comenzará a jugar la semana que viene su nueva liga, la Saudi Pro League árabe. El uruguayo terminó la pretemporada y ya está para jugar, luego de lo que fue su salida de Liverpool de Inglaterra.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El uruguayo volvió a convertir un gol este sábado para la goleada 4-0 a Al Fayha en el último amistoso previo al comienzo del torneo, que se disputó a puertas cerradas.

Ya se instaló con su familia en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en la que vivirá los próximos tres años de su contrato.

NACIONAL Flavio Perchman fue crítico con los periodistas porque hablan más de Peñarol, dijo que "por momentos a Nacional le falta identidad" y que con público ante Boston River "el equipo se hubiera ido criticado"

PEÑAROL El equipo de Peñarol que quiere descontar en la Tabla Anual con el que trabajó Diego Aguirre para enfrentar hoy a River Plate por el Torneo Clausura; ¿qué pasa con Leonardo Fernández?

El anuncio del gobierno de Arabia Saudita

El diario brasileño O Globo, informó este fin de semana una decisión del gobierno de Arabia Saudita.

"Arabia Saudita planea recortar el gasto en fútbol y poner a la venta el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo", comenzó informando.

Y continuó: "El gobierno saudí planea reducir el gasto en fútbol y poner a la venta los cuatro clubes más importantes del país: Al -Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli".

En Al-Hilal es el que juega el uruguayo Darwin Núñez.

Según la información del importante medio brasileño, "el objetivo es reducir la dependencia de los fondos públicos y atraer inversores privados para la gestión de los clubes".

"Actualmente, el 75% del capital pertenece al Fondo de Inversión Pública (FIP), y el 25% restante está controlado por el Ministerio de Deportes", expresa.

Esta determinación puede complicar la estancia de Darwin Núñez en Arabia Saudita, teniendo en cuenta que se pueden achicar los costos -más allá de que hay un contrato firmado- ya que serán tres años en ese país.