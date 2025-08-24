Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL INTERNACIONAL

La complicación que puede tener Darwin Núñez con la decisión del gobierno de Arabia Saudita, tras su llegada Al-Hilal

24 de agosto 2025 - 12:19hs
Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club

Darwin Núñez continúa viviendo un presente muy bueno en sus primeros días en su nuevo club, Al-Hilal, con el que comenzará a jugar la semana que viene su nueva liga, la Saudi Pro League árabe. El uruguayo terminó la pretemporada y ya está para jugar, luego de lo que fue su salida de Liverpool de Inglaterra.

Ya se instaló con su familia en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en la que vivirá los próximos tres años de su contrato.

El anuncio del gobierno de Arabia Saudita

El diario brasileño O Globo, informó este fin de semana una decisión del gobierno de Arabia Saudita.

"Arabia Saudita planea recortar el gasto en fútbol y poner a la venta el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo", comenzó informando.

Y continuó: "El gobierno saudí planea reducir el gasto en fútbol y poner a la venta los cuatro clubes más importantes del país: Al -Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli".

En Al-Hilal es el que juega el uruguayo Darwin Núñez.

Según la información del importante medio brasileño, "el objetivo es reducir la dependencia de los fondos públicos y atraer inversores privados para la gestión de los clubes".

"Actualmente, el 75% del capital pertenece al Fondo de Inversión Pública (FIP), y el 25% restante está controlado por el Ministerio de Deportes", expresa.

Esta determinación puede complicar la estancia de Darwin Núñez en Arabia Saudita, teniendo en cuenta que se pueden achicar los costos -más allá de que hay un contrato firmado- ya que serán tres años en ese país.

Darwin Núñez Al Hilal Arabia Saudita Liverpool Al Nassr Cristiano Ronaldo

