"Para Nacional esto es perder dos puntos": la frase de Pablo Peirano y lo que sucederá con su ciclo en el club

Nacional empató 0-0 ante Boston River en un partido con mucho ida y vuelta y por momentos, sin profundidad por parte del elenco tricolor que volvió a dejar dos puntos más por el camino en esta cuarta fecha del Torneo Clausura que ahora se le pone cuesta arriba.

El técnico Pablo Peirano dejó pasar una nueva oportunidad cuando estuvo en la cuerda floja hasta hace un poco más de una semana.

Pablo Peirano habló en conferencia de prensa luego del empate contra Boston River, una igualdad que no hará que sea removido de su cargo, según informó a Referí una fuente del club.

"El resultado no conforma por ningún lado. Intentamos en un partido muy parejo, generamos oportunidades pero esta vez no pudimos convertir como otras veces. Fue un encuentro de mucho ida y vuelta, muy disputado y se nos fueron dos puntos", explicó el DT tricolor.

Sobre las variantes del segundo tiempo dijo que "(Nicolás) Lodeiro entró muy bien, agarró la pelota delante de la línea, saqué a Christian (Oliva) por la amarilla y quería que Nicolás lanzara a Maxi (Gómez), a (Christian) Ebere y a Juan Cruz (De los Santos). Bruno (Arady) entró porque nos imaginamos un partido de velocidad, de uno contra uno".

"No logramos conectar paredes como para romper, como en otras ocasiones. A veces se puede y otras el rival te limita esas opciones. Intentamos con pelotas para romper el bloque de ellos, pero no lo logramos", sostuvo Peirano.

20250823 Maximiliano Gómez de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura Maximiliano Gómez de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura FOTO: @Nacional

También explicó por qué Gonzalo Carneiro no estuvo en el partido, como lo informó Referí este viernes.

"Carneiro trabaja diferenciado hace una semana y está en recuperación", dijo secamente.

También explicó que "(Luis) Mejía no tuvo atajadas como para ser la figura del partido. Tuvimos las chances de gol más claras nosotros. Sí fue un partido parejo".

Consultado acerca de si el plantel sigue tocado por la goleada recibida en el clásico, 3-0 ante Peñarol, subrayó: "Tocados por lo que pasó en el clásico estábamos todos y nos repusimos el partido pasado. Sabemos que tenemos que demostrar todos los fines de semana y nosotros tenemos que elegir a los jugadores. Tenemos que seguir".

"Cada partido es una historia diferente. Me gustó mucho cómo empezó Lodeiro hoy, (Juan Pablo) Patiño fue superado en velocidad y lo sustituimos", aclaró.

Según Peirano el equipo no se apresura. "Vamos fecha a fecha, pero el empate para Nacional es perder dos puntos. Suma uno, pero no es nuestro objetivo ni lo que planificamos. El Clausura tiene más tensión que el Apertura o el Intermedio por lo que se está jugando. Somos el equipo que más goles tiene y debemos demostrarlo en cada encuentro".