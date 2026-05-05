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Lubetkin calificó como "muy positiva" visita de Orsi a San Pablo para reunirse con empresarios y pasar a una "nueva fase" comercial con Brasil

El presidente Yamandú Orsi viajó acompañado del canciller Mario Lubetkin y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, invitado por el grupo brasileño que opera el hotel Fasano y anunció recientemente la compra del hotel Enjoy

5 de mayo de 2026 20:25 hs
Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil. Archivo

Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil. Archivo

Foto: Presidencia de la República

El canciller Mario Lubetkin catalogó de "muy positiva" la visita que realizó este martes el presidente de la República, Yamandú Orsi, a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños de diversos sectores.

La comitiva estuvo integrada también por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y regresará a Uruguay en la noche de este martes.

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En un audio divulgado por la Cancillería, Lubetkin sostuvo que los empresarios brasileños con los que se reunieron mostraron un "particular interés y disponibilidad de pasar a una nueva fase en los niveles de desarrollo comercial" y de inversiones en Uruguay.

"Les interesaba personalmente poder dialogar con nuestro presidente", detalló el canciller, quien sostuvo que los empresarios con los que se reunieron las autoridades pertenecían a distintos rubros: minería, logística, finanzas, inversiones, producción alimentaria, turismo, servicios, celulosa, soja, farmacéutica y metalúrgica.

"Todas áreas que, naturalmente, han despertado mucho interés y que son realistas en la posibilidad de que pasemos a una nueva fase con nuestro país vecino en el área comercial", agregó.

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