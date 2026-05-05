Lubetkin calificó como "muy positiva" visita de Orsi a San Pablo para reunirse con empresarios y pasar a una "nueva fase" comercial con Brasil

El canciller Mario Lubetkin catalogó de "muy positiva" la visita que realizó este martes el presidente de la República, Yamandú Orsi, a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños de diversos sectores.

La comitiva estuvo integrada también por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y regresará a Uruguay en la noche de este martes.

El viaje fue una invitación del grupo JHSF, que opera el hotel Fasano y anunció una inversión de US$ 400 millones para adquirir y ampliar el Enjoy de Punta del Este . No constituyó una misión oficial y su objetivo fue captar inversiones de magnitud, según habían manifestado fuentes del gobierno.

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Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios de Brasil interesados en invertir en Uruguay

En un audio divulgado por la Cancillería, Lubetkin sostuvo que los empresarios brasileños con los que se reunieron mostraron un "particular interés y disponibilidad de pasar a una nueva fase en los niveles de desarrollo comercial" y de inversiones en Uruguay.

"Les interesaba personalmente poder dialogar con nuestro presidente", detalló el canciller, quien sostuvo que los empresarios con los que se reunieron las autoridades pertenecían a distintos rubros: minería, logística, finanzas, inversiones, producción alimentaria, turismo, servicios, celulosa, soja, farmacéutica y metalúrgica.

"Todas áreas que, naturalmente, han despertado mucho interés y que son realistas en la posibilidad de que pasemos a una nueva fase con nuestro país vecino en el área comercial", agregó.