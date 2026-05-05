Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes
Miércoles:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / DIPUTADOS

Seguí en vivo la interpelación por muerte de menores en INAU: Civila concurrirá en su calidad de titular del Mides

El llamado a sala había sido aprobado semanas atrás a iniciativa del diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian

5 de mayo de 2026 10:47 hs
Gonzalo Civila
Foto: Leonardo Carreño

El llamado a sala, que comenzará a las 10:00, había sido aprobado semanas atrás a iniciativa del diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, quien actuará como miembro interpelante. Civila concurrirá en su calidad de titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del que depende el INAU.

El diputado cuestionó con dureza al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y al Ministerio de Desarrollo Social por lo que definió como una situación de “desprotección” de niños y adolescentes bajo tutela estatal, y señaló fallas “estructurales” en el sistema, citando informes de organismos como Amnistía Internacional y la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Más noticias

Familiares pidió a Orsi que ordene a militares aportar información y denunció que un oficial prófugo hizo un trámite en consulado de Miami

"Alta ansiedad, significativa angustia y desajustes": Moisés Martínez continúa internado en el Pasteur tras intento de autoeliminación

En su exposición, afirmó que las muertes registradas —20 en el último año— “se pudieron evitar” y atribuyó los hechos a problemas de gestión, falta de supervisión y decisiones erróneas en casos concretos.

También cuestionó el funcionamiento de los centros, denunció situaciones de violencia, consumo problemático de sustancias y captación por redes delictivas y reclamó respuestas políticas por parte de las autoridades.

Embed - Cámara de Representantes. Sesión extraordinaria. Martes 05 de mayo de 2026, hora 10:00.

Las muertes que motivaron la convocatoria ocurrieron entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. En ese período, un joven bajo amparo del organismo se suicidó, otro murió ahogado en la bahía de Capurro el 31 de diciembre, un tercero falleció tras un cuadro de gastroenterocolitis y el último por un paro cardiorrespiratorio.

Desde la oposición, el legislador nacionalista cuestionó el funcionamiento del sistema de protección. “Cuando el Estado decide separar a un niño de su familia, hace una promesa, cuidarlo mejor. Si esa promesa falla, la responsabilidad política es inevitable. Había advertencias. Había informes. Había diagnósticos. El problema fue falta de acción”, escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pjisdonian/status/2044557296261288243?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2044557296261288243%7Ctwgr%5Ead7a3038d089da1150941bda82b9deb3a5818e42%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felobservador.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fv482%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D340plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020table20tdHtmlDiffwidth%3D600pxtoolbar1%3Dundo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist20numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20table20tdHtmlDifftoolbar1_mobile%3Dallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dplaceholder%3DIngresauncontenidoparaelcuerpotimestamp%3D17779790234199416&partner=&hide_thread=false

Jisdonian sostuvo además que “el propio sistema reconoce problemas estructurales” y advirtió que “cuando un sistema colapsado tiene a su cargo a los más vulnerables, las decisiones no pueden seguir esperando”.

El sistema de protección existe para evitar tragedias, no para explicarlas después. Exigir responsabilidades cuando están en juego vidas de niños es cumplir con la obligación de controlar y corregir lo que no está funcionando. La interpelación busca respuestas, pero sobre todo soluciones”, agregó.

Las más leídas

Darwin Núñez llegó a un acuerdo con los dueños de Al-Hilal de cara a un mejor futuro para el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Peñarol 1-1 Defensor Sporting por el Torneo Apertura: el aurinegro mejoró pero solo un tiempo y acumula siete partidos sin poder ganar

"Castillo no es el presidente": senador del MPP defendió a Yamandú Orsi y consideró "rara" la "trascendencia" de visita a portaaviones

Novedad en Canal 10: se anunció al conductor que ocupará el lugar de "Colo" Giannarelli en La mañana en casa

Temas

menores Interpelación INAU

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos