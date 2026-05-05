El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una nueva alerta meteorológica por el inicio de un período de inestabilidad que afectará al país, con tormentas fuertes y puntualmente severas, lluvias de variada intensidad y vientos intensos .

El fenómeno, catalogado como un ciclón extratropical , implosionará en la tarde y noche del martes, con precipitaciones, algunas localmente intensas, principalmente en el norte y centro del territorio.

#AvisoALaPoblación a partir de la tarde de hoy martes 5 de mayo por tormentas fuertes (puntualmente severas) y posterior formación de un ciclón extra-tropical. pic.twitter.com/rf695iAvdY

"Vamos a tener vientos de 60 a 80 km/h; son vientos peligrosos y eso va a generar que la sensación térmica ronde los 0 °C y, por momentos, esté por debajo", sumó el meteorólogo Nubel Cisneros , al ahondar en las condiciones previstas para las próximas horas.

El experto comentó, además, que "incluso en el este puede haber alguna racha superior. Muy bajas sensaciones térmicas: a abrigarse bien".

¿Cuál es la diferencia entre ciclón, ciclón tropical y ciclón extratropical?

El glosario de INMUET diferencia a los ciclones, ciclones tropicales y extratropicales a partir de su grado de latitud de desarrollo y potencial.

Características Ciclón Es un sistema de isobaras cerradas concéntricas en el cuál la presión mínima se localiza en el centro. La circulación es en sentidode las agujas del reloj. Este fenómeno provoca convergencia y convección por lo que se asocia a la presencia de gran nubosidad y lluvias. Ciclón tropical Es un ciclón, que no presenta frentes; se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una circulación, en superficie, organizada y definida en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Un ciclón se clasifica, según la intensidad de sus vientos, en: perturbación tropical, vientos en superficie ligeros; depresión tropical vientos máximos en superficie de 61 Km/hr; tormenta tropical vientos máximos dentro del rango de 62 a 87 Km/hr; huracán vientos máximos en superficie mayores a 116 Km/hr. Los huracanes a su vez se dividen en 5 categorías según la velocidad de sus vientos, como se observa en la tabla. Categoría Velocidad de los vientos Cat. 1 118 a 153 km/h Cat. 2 154 a 177 km/h Cat. 3 178 a 209 km/h Cat. 4 210 a 249 km/h Cat. 5 250 km/h Ciclón extratropical Es un ciclón que se forma a latitudes mayores a 30 , se compone por dos a más masas de aire, por lo tanto se asocia a uno o más frentes.

El términos generales, un ciclón configura, entonces cualquier sistema de baja presión atmosférica con circulación de vientos en torno a un centro, independientemente de dónde se forme o cómo obtenga su energía.

image Ciclón extratropical en Uruguay

Dentro de esa categoría se distinguen los ciclones tropicales y los extratropicales.

a) Los primeros se desarrollan sobre aguas cálidas de regiones tropicales o subtropicales. Se caracterizan por tener un “núcleo cálido”, estructura simétrica y tormentas eléctricas organizadas alrededor de un centro definido y su energía proviene principalmente del calor liberado por el océano, lo que permite su intensificación en condiciones favorables.

b) En cambio, los ciclones extratropicales se forman fuera de los trópicos, en latitudes medias. A diferencia de los anteriores, tienen un “núcleo frío”, son asimétricos y están asociados a frentes meteorológicos. Su energía no proviene del océano cálido, sino de los contrastes de temperatura entre masas de aire, un proceso conocido como dinámica baroclínica.