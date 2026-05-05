"Es una imagen que molesta a los frenteamplistas": Fernando Pereira desmarcó al FA de la visita de Orsi al portaaviones estadounidense

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , se refirió a la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi , al portaaviones USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos y señaló que es una imagen que "molesta" a los frenteamplistas.

"Naturalmente no es una decisión del FA, fue de Orsi que la habrá tomado bajo una serie de argumentos. Yo no iría, pero no soy el presidente ", comenzó señalando Pereira en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"Es una imagen que molesta a los frenteamplistas , eso no me cabe la menor duda", continuó, pero llamó a "intentar" comprender la decisión del mandatario.

"No me gustó": ministro Castillo aseguró que él no hubiese visitado portaaviones de EEUU y consideró que no fue una "buena señal"

"Es un símbolo de guerra": Marcelo Abdala catalogó como "acto penoso" la visita de Orsi a portaaviones de Estados Unidos

" Hay que intentar comprenderla, porque supone un conjunto de desafíos que cuando uno gobierna asume riesgos , como este que asumió el presidente Orsi", expresó.

Después sostuvo que esta "no es" una decisión que compartan desde el partido, pero son "conscientes" de que "cuando uno gobierna corre riesgos y toma riesgos, y este riesgo que tomó Orsi lo explicará él".

"Conversar con el gobierno de Estados Unidos es una necesidad para cualquier país de América Latina. Luego, esto que puede ser visto como una cuestión simbólica es lo que ha generado cierto rechazo y hay que poderlo gestionar dentro de una fuerza política que tiene la madurez de gobernar, pero no quiere decir que a los frenteamplistas les haya gustado la imagen, porque si dijera eso le mentiría a la sociedad, y trato de no hacerlo", cerró.

Este lunes se manifestaron también acerca de la visita de Orsi al portaaviones el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

"A mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo", expresó Castillo histórico dirigente del Partido Comunista de Uruguay, en entrevista con Radio Carve.

"Estoy proclamando por la paz, no quiero guerra, no quiero que se ataque a otros países del mundo por pensar lo que piensan o por tener la cultura que tienen y subirse a un barco de guerra no parece ser una buena señal", manifestó además en diálogo por Desayunos Informales (Canal 12) y añadió: "Yo no lo haría, pero el presidente de la República es él".

Abdala, por su parte, catalogó la visita del presidente al portaaviones como un acto "penoso".

"Para nosotros fue muy decepcionante. Sorprende además un gesto contrario a los valores de Uruguay, que siempre se ha pronunciado de acuerdo a sus mejores tradiciones por la paz y contra la guerra", dijo en entrevista con Informativo Sarandí.

"Estamos decepcionados, consternados, y realmente creemos que no tiene que ver con las tradiciones de nuestro país. Realmente hay mucha consternación y decepción en ese sentido", añadió.