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"Es un símbolo de guerra": Marcelo Abdala catalogó como "acto penoso" la visita de Orsi a portaaviones de Estados Unidos

"Estamos decepcionados, consternados, y realmente creemos que no tiene que ver con las tradiciones de nuestro país", dijo Abdala

4 de mayo de 2026 11:42 hs
Yamandú Orsi y Marcelo Abdala

Yamandú Orsi y Marcelo Abdala

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, catalogó como "acto penoso" la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, al portaaviones USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos.

"Para nosotros fue muy decepcionante. Sorprende además un gesto contrario a los valores de Uruguay, que siempre se ha pronunciado de acuerdo a sus mejores tradiciones por la paz y contra la guerra", dijo en entrevista con Informativo Sarandí.

Tras esto, sostuvo que el subirse en este momento a un portaaviones norteamericano representa un "acto penoso".

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"Para comercializar, para mejorar las relaciones económicas, comerciales, no se necesita subir a un portaaviones. Es un símbolo de guerra", cuestionó el dirigente sindical.

"Estamos decepcionados, consternados, y realmente creemos que no tiene que ver con las tradiciones de nuestro país. Realmente hay mucha consternación y decepción en ese sentido", agregó.

Finalmente, explicó que desde la central no cuestionan los vínculos comerciales con Estados Unidos, sino el hecho de "estar en uno de los símbolos de la guerra".

En la jornada del domingo, PIT-CNT emitió un comunicado donde afirmaron que Orsi violentó la Constitución tras vistar el portaaviones estadounidense.

En el escrito, que fue difundido en redes sociales, la central sindical cuestionó que el mandatario haya aceptado la "entrada a territorio nacional de una nave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar al portaaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestras costas".

"Rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio", cuestionaron.

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