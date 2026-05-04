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Vencimientos DGI 2026: el calendario oficial para evitar multas

El atraso en la cancelación de los impuestos genera la aplicación automática de multas por mora, según detalla DGI

4 de mayo de 2026 11:52 hs
DGI

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La Dirección General Impositiva (DGI) mantiene actualizado el calendario general de vencimientos para el año 2026. Los contribuyentes deben cumplir con los plazos de pago para el IVA Mínimo, el IRPF y el Impuesto de Enseñanza Primaria para evitar recargos.

El cronograma oficial del gobierno divide a los ciudadanos y empresas en distintas categorías. Las fechas límite de cada mes se asignan según el tipo de tributo y, en la mayoría de los casos, por la terminación del número de RUT.

Los impuestos obligatorios

Las obligaciones tributarias más frecuentes para los trabajadores independientes y propietarios de inmuebles incluyen los siguientes pagos:

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  • IVA Mínimo: Cuota mensual obligatoria para pequeñas empresas y monotributistas.
  • Servicios Personales: Pagos a cuenta de IVA e IRPF para quienes trabajan fuera de la relación de dependencia.
  • Impuesto de Enseñanza Primaria: Tributo anual que grava las propiedades inmuebles urbanas, suburbanas y rurales.
  • Productores y Corredores de Seguros: Categoría con plazos de liquidación específicos.

Las categorías de contribuyentes

El sistema de la DGI organiza la recaudación mensual separando a las empresas en grandes grupos. Esto permite un flujo ordenado en las redes de cobranza y plataformas digitales. Las divisiones principales son:

  • Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
  • Contribuyentes CEDE (incluye a los gestionados por la División Grandes Contribuyentes).
  • Contribuyentes NO CEDE.

El paso a paso para el pago

La cancelación de los tributos se efectúa mediante las redes de cobranza físicas habilitadas en todo el territorio nacional. También es posible utilizar los sistemas de pago electrónico de las instituciones bancarias a través de internet.

El atraso en la cancelación de los impuestos genera la aplicación automática de multas por mora. A esto se suman recargos financieros que se actualizan diariamente sobre el saldo deudor original.

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