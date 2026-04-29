IRPF 2026: qué es la identidad digital, cómo activarla y por qué es fundamental para acceder a las devoluciones de DGI

Previo a que la Dirección General Impositiva (DGI) confirme las fechas para saber cuándo se podrá consultar la devolución automática de IRPF e IASS en 2026 , resulta oportuno anticiparse a uno de los puntos clave para que los contribuyentes puedan acceder a la posibilidad de cobro: contar con la identidad digital activa . Este mecanismo permite acceder a los servicios en línea del organismo y será necesario tanto para ver si se tiene saldo a favor , como para presentar la declaración jurada o realizar otros trámites.

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La DGI promueve que los contribuyentes utilicen la identidad digital para facilitar la gestión del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) .

Además, una vez habilitada, la herramienta no solo sirve para operar con DGI, sino también para realizar trámites en otros organismos del Estado, como el Banco de Previsión Social.

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Actualmente, los contribuyentes pueden ingresar a los servicios en línea mediante cuatro tipos de identidad digital:

Usuario Gub.uy

Identidad Digital Abitab

TuID Antel (Redpagos)

Cédula de identidad electrónica

Las primeras tres requieren una verificación presencial de identidad en locales habilitados, mientras que la cédula electrónica permite el acceso mediante un lector y el ingreso del PIN correspondiente.

Cómo obtener el usuario Gub.uy

Para acceder a este sistema, el usuario debe iniciar un registro en línea y luego elevar el nivel de seguridad de la cuenta.

Esto puede hacerse:

De forma presencial en oficinas de DGI o puntos de atención

A través de una videollamada

Mediante firma digital, si se cuenta con cédula electrónica y lector

En el caso de la Identidad Digital Abitab, el proceso implica descargar la aplicación, registrarse y completar la validación en un local físico.

Para obtener TuID Antel, el contribuyente debe registrarse en un local habilitado, validar sus datos por correo electrónico y activar su usuario antes de utilizar la aplicación.

Un requisito clave para la campaña

La identidad digital será un requisito para acceder a los servicios vinculados a la campaña de IRPF e IASS 2026, tanto para la consulta de devoluciones automáticas como para la presentación de declaraciones juradas.

Por eso, desde el organismo recomiendan gestionarla con anticipación, para evitar demoras una vez que se habiliten las distintas etapas del calendario fiscal.