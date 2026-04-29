AFAP y jubilaciones: Diálogo Social propone cambios con "rol preponderante del Estado"

El informe del Diálogo Social incluyó un capítulo sobre el régimen de ahorro individual que plantea una serie de ajustes en su funcionamiento y su vínculo con el resto del sistema previsional.

La propuesta apunta a avanzar hacia un esquema más coordinado, con un “rol preponderante” del Estado en la gestión de cada uno de los pilares, pero manteniendo la participación de actores privados en la administración de inversiones, según el documento.

El texto parte de que Uruguay tiene un sistema de jubilaciones basado en varios pilares , cada uno con funciones distintas. Sin embargo, advierte que en la práctica esos componentes “no siempre funcionan de forma articulada” y que muchas veces son percibidos por los afiliados como mecanismos separados o incluso en competencia.

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Por eso, propone avanzar hacia un modelo “más integrado” , que permita una visión más clara y unificada del sistema.

Qué se mantiene

El informe propone mantener el pilar de ahorro con cuentas individuales, vigente desde 1996, al que le reconoce un rol en la sostenibilidad del sistema, en particular en un contexto de envejecimiento de la población.

Según el documento, este componente puede contribuir a una “mayor equidad intergeneracional”, al distribuir el financiamiento entre distintas generaciones.

Entre los aspectos que se buscan preservar están el “blindaje de los fondos”, la administración profesional de los recursos y la capitalización plena de los ahorros, entendida como un esquema en el que “en todo momento el fondo de ahorro sea capaz de financiar las prestaciones correspondientes a todas las personas afiliadas”.

También se plantea mantener un esquema con participación de administradoras públicas y privadas, que compitan en rentabilidad, junto con una regulación pública “potenciada” que ordene el funcionamiento del sistema.

Problemas del sistema actual

El documento identifica varias debilidades en el funcionamiento del régimen vigente y dedica especial atención a los problemas de diseño y funcionamiento del pilar de ahorro individual.

Una de las principales observaciones es la “muy escasa competencia” entre las AFAP, en un contexto en el que los afiliados “cuentan con escasa información”.

En ese marco, se señala que esta falta de competencia derivó en “elevados costos para las personas afiliadas y ganancias extraordinarias para las empresas administradoras”, una situación que debió ser corregida parcialmente mediante regulación, como el establecimiento de topes a las comisiones.

El documento también cuestiona el peso de los gastos comerciales, como publicidad y fuerza de ventas, que “agregan escaso valor”.

Otro punto central es que el sistema mixto “no logró plasmar la noción de pilares complementarios”. En la práctica, sostiene el informe, los distintos componentes del sistema previsional son muchas veces percibidos como alternativas en competencia.

Finalmente, el informe subraya como una debilidad relevante la “gestión descentralizada de la información y asesoramiento”, que dificulta que las personas accedan a una visión integral de su situación previsional.

Cambios propuestos

Avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares, como adelantó El Observador en febrero pasado.

Mantener la función de inversión y rentabilización por parte de actores públicos y privados en un mercado en competencia.

El organismo centralizado licita o asigna los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado.

Integrantes de una misma cohorte o generación obtienen la misma rentabilidad y enfrentan el mismo costo promedio.

El manejo de fondos generacionales como mecanismo conveniente para habilitar diferentes perfiles de inversión en función de la edad de la persona afiliada (ciclo de vida).

Diferencias y posiciones

El informe también recoge las distintas posiciones dentro del diálogo social. Las representaciones del PIT-CNT y la ONAJPU señalaron que la propuesta implica una “transformación relevante” del modelo de ahorro individual vigente desde 1996. Si bien reconocen avances, sostienen su postura a favor de un sistema “universal, solidario y sin lucro”.

Por su parte, la delegación del Poder Ejecutivo dejó constancia de que está dispuesta a considerar las sugerencias, pero dentro de un marco que mantenga la estructura actual del sistema previsional. Esto implica conservar el esquema de tres pilares: uno no contributivo, uno de reparto y uno de ahorro individual obligatorio, con administradoras públicas y privadas.