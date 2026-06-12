Elecciones obligatorias del BPS: últimos días para que miles de personas y empresas completen un trámite obligatorio y eviten multas

El próximo lunes 15 de junio vencerá el plazo para que los extranjeros sin credencial cívica registren su domicilio en Uruguay y para que más de 110.000 empresas pluripersonales realicen un trámite fundamental para integrar el padrón electoral de cara a las elecciones obligatorias del Banco de Previsión Social (BPS).

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Fuentes del organismo dijeron a El Observador que ambos trámites deben realizarse antes de esa fecha para poder participar correctamente en los comicios, que se celebrarán el domingo 22 de noviembre de 2026 y tienen carácter obligatorio.

La elección definirá a los representantes de los trabajadores, los jubilados y pensionistas, y las empresas contribuyentes en el Directorio del BPS. Según informó el organismo, se trata de la segunda elección más importante del país por cantidad de votantes , detrás de las elecciones nacionales, con más de 2,2 millones de personas habilitadas para sufragar .

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La etapa actualmente en curso está dirigida exclusivamente a dos grupos. Por un lado, los extranjeros que no cuentan con credencial cívica deberán registrar su domicilio de residencia en Uruguay para integrar el padrón electoral . El trámite puede realizarse a través de la aplicación habilitada por el BPS o mediante el WhatsApp oficial del organismo ( 098 00 19 97 ).

Según informó el director del BPS, Ariel Ferrari, existen alrededor de 100.000 extranjeros registrados formalmente con derecho a voto que deben completar este requisito. Entre ellos figuran 70.884 trabajadores activos, 13.399 jubilados, 12.108 empresas unipersonales y 1.387 mandatarios de empresas ya designados.

Por otro lado, las empresas contribuyentes no estatales, pluripersonales o sociedades deberán designar a una persona que las represente y vote en la elección. Ferrari señaló que todavía restan designar más de 110.000 mandatarios.

Las empresas pueden realizar el trámite a través del servicio en línea del BPS o por WhatsApp. En caso de haber designado un mandatario en elecciones anteriores, no será necesario volver a registrarlo, ya que el mandato continúa vigente hasta que sea revocado.

Más de 2.2 millones de personas están habilitadas para votar

Las Elecciones Sociales permiten elegir a tres de los siete integrantes del Directorio del BPS. Actualmente, el organismo está integrado por cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y tres directores sociales elegidos por los distintos órdenes: trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.

Deberán votar los jubilados y pensionistas, los trabajadores activos públicos y privados y las empresas contribuyentes de cualquier tipo de aportación, salvo algunas excepciones previstas por la normativa.

Entre quienes no votan se encuentran las empresas contribuyentes de aportación Civil, Bancaria, Notarial y Profesional, los titulares usuarios de servicios, los empleadores de servicio doméstico y los titulares de obras de construcción.

Quiénes están exonerados de la obligación de votar

No estarán obligados a sufragar las personas mayores de 75 años ni los titulares de prestaciones por incapacidad, cualquiera sea su edad.

Estas excepciones no alcanzan a los mandatarios designados para representar empresas.

Las multas por no participar y cómo justificar la ausencia

La legislación prevé sanciones para quienes incumplan con la obligación de votar.

En el caso de trabajadores activos y jubilados o pensionistas, la multa será equivalente a la aplicada a quienes no concurrieron a las últimas elecciones nacionales.

Para las empresas contribuyentes, las sanciones serán de 6, 12 o 20 Unidades Reajustables (UR), dependiendo de la cantidad de trabajadores dependientes.

La multa recaerá sobre la empresa tanto si no designa mandatario como si el representante designado no concurre a votar.

Quienes no puedan participar de la jornada electoral podrán justificar su inasistencia por enfermedad, invalidez o imposibilidad física, razones de fuerza mayor, encontrarse fuera del país o residir en un departamento distinto al que les corresponde para votar.

La causal vinculada al domicilio fuera del departamento no será válida para los mandatarios designados por las empresas.