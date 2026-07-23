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Qué jubilaciones aumentan en agosto de 2026, de cuánto será la suba y cuándo se cobra

Unos 115.000 jubilados y pensionistas recibirán un aumento del 2,5% en sus prestaciones mínimas

23 de julio de 2026 11:29 hs
Pago de jubilaciones del BPS

Pago de jubilaciones del BPS

El incremento alcanzará a quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas como único ingreso, tanto a través del BPS como de las cajas Militar y Policial.

¿Qué jubilaciones y pensiones aumentan?

El ajuste comprende a los beneficiarios que cobran la jubilación o pensión mínima como único ingreso, una medida que beneficiará a alrededor de 115.000 pasivos en todo el país.

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BPS confirmó de cuánto será el aumento de las jubilaciones mínimas desde agosto de 2026: los detalles

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, confirmó que el incremento será del 2,5%, lo que llevará el monto mínimo de las jubilaciones y pensiones a $ 21.887.

La jerarca también aclaró que el aumento es adicional y no descontable, por lo que no será absorbido por futuros ajustes de las pasividades.

¿Cuándo se cobran las jubilaciones con el aumento?

El BPS ya definió el calendario de pagos para agosto de 2026.

  • Depósitos en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): desde el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.
  • Cobros en Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos: del 5 al 19 de agosto.
  • Cobros en oficinas centrales del BPS en Montevideo: entre el 4 y el 19 de agosto, aunque el organismo advirtió que estas fechas pueden sufrir modificaciones.
  • Giras de pago en el interior: del 5 al 7 de agosto. En estos casos, el turno debe consultarse en la agencia correspondiente.

Cómo consultar la fecha de cobro

El BPS dispone de una herramienta para consultar la fecha y modalidad de pago ingresando el número de cédula del beneficiario.

Además, el organismo aclaró que no será necesario realizar ningún trámite para acceder al aumento. El ajuste se aplicará automáticamente a todas las jubilaciones y pensiones alcanzadas por la medida.

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