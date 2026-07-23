"La pegaron entre cuatro": denuncian brutal agresión a una alumna de 11 años en un liceo de Punta Gorda

Una pelea entre estudiantes del Liceo Nº 20 de Punta Gorda terminó con una alumna de 11 años y una docente lesionadas . El episodio ocurrió en el centro educativo y quedó registrado en videos que luego comenzaron a circular en redes sociales.

Tras el incidente, la familia de la estudiante presentó una denuncia policial con instancia penal en la Seccional 14.

Según la versión de los familiares, el liceo no les comunicó lo ocurrido. Afirmaron que se enteraron de la pelea a través de un compañero de la adolescente y que recién fueron contactados por la institución cuando ya se dirigían al centro educativo.

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El caso es investigado y, tras el episodio, el liceo activó los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

La familia denunció que la adolescente fue agredida por varias compañeras

La hermana de la estudiante dijo a Telenoche (Canal 4) que la menor le relató haber sido atacada por varias compañeras.

"Cuando llegamos al liceo, a ella no la dejaban hablar. Cuando nos estábamos yendo, ella nos dice que era injusto, que le habían pegado entre cuatro", afirmó.

Según contó, la adolescente cursa primer año y aseguró que no conocía a la otra estudiante involucrada en el enfrentamiento. "Dice que la agarró de sorpresa. Nos llama un compañero, no nos llama la institución. La institución recién aparece cuando nosotros ya habíamos llegado al liceo", sostuvo.

La estudiante y una docente resultaron lesionadas

La familia indicó que la menor sufrió diversas lesiones como consecuencia de la agresión y que continúa con dolores.

"Tiene mucho dolor en la cabeza, le cuesta mover el brazo, hasta reírse le incomoda. Tiene mechones de pelo y recibió muchos golpes en la cabeza", expresó su hermana.

Además, aseguró que una docente que intervino para separar a las estudiantes también resultó lesionada durante el incidente.

"La profesora intentó separar la pelea y nos comentaron que terminó agredida, mordida, golpeada. Tuvieron que llamar a la emergencia para atenderla", afirmó.