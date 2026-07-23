Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Tras no poder disputar el Mundial 2026 con la selección uruguaya, Giorgian de Arrascaeta volvió a las canchas con el Flamengo

De Arrascaeta no jugaba un partido desde el 29 de abril, cuando se fracturó la clavícula ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores

23 de julio de 2026 12:01 hs
Giorgian de Arrascaeta en su regreso a las canchas con el Flamengo

Giorgian de Arrascaeta en su regreso a las canchas con el Flamengo

Foto: Flamengo

Giorgian de Arrascaeta volvió a las canchas este miércoles por la noche en la victoria 4-0 del Flamengo ante el Chapecoense por el Brasileirao, casi tres meses después de su último partido y luego de no poder disputar el Mundial 2026 con la selección uruguaya.

El mediapunta uruguayo ingresó a los 68 minutos del partido por Bruno Henrique, cuando el partido ya iba 3-0 a favor del Flamengo.

Se trata del primer partido de Giorgian desde que se lesionó en el encuentro por la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata del pasado 29 de abril. Pasaron 84 días para que volviera a las canchas.

Ese día el uruguayo debió retirarse de la cancha por una fractura de clavícula, y tras operarse viajó a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026.

La muy buena noticia que dio Giorgian De Arrascaeta a los hinchas de Flamengo, casi tres meses después de no jugar con el club

Preocupación en Flamengo por la situación de Giorgian de Arrascaeta: "No sé cuánto tiempo necesitará para volver a la normalidad", dijo el DT Leonardo Jardim

Sin embargo, durante las prácticas en el Complejo Celeste el futbolista sufrió un desgarro que complicó mucho sus chances de llegar a algún partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El entrenador Marcelo Bielsa decidió llevarlo de todas formas al torneo, en el que no pudo disputar ninguno de los tres partidos de la Celeste antes de su temprana eliminación.

Pedro anotó el primero del Fla a los 26 minutos, Rafael Thyere duplicó la ventaja con un insólito gol en contra de cabeza a los 38 y Lorran Lucas puso el tercero en el arranque del segundo tiempo tras otro error defensivo del locatario.

Ya con De Arrascaeta en cancha, Pedro colocó su segundo tanto y el cuarto de Flamengo al desviar un remate de Samuel Lino con la cabeza.

El también uruguayo Guillermo Varela se quedó en el banco de suplentes en el partido de este miércoles, mientras que Nicolás de la Cruz no estuvo entre los convocados.

El Fla está segundo en el Brasileirao con 37 puntos, siete unidades por debajo del Palmeiras, aunque con un partido menos que su rival.

Las más leídas

Giro en el caso Leandro Paredes: la decisión que tomó la FIFA luego de la final del Mundial 2026

De España a entrenar con la celeste: juvenil hijo de padre uruguayo practicó en el Complejo de la AUF tras ser evaluado en un campamento internacional de la selección

Murió Bruno Betancor, exfutbolista de Peñarol de 22 años que estaba en Deportivo Italiano

Explotó Óscar Ruggeri por las teorías conspirativas contra la selección argentina tras perder ante España la final del Mundial 2026

Temas

Giorgian De Arrascaeta selección uruguaya Mundial 2026 Flamengo

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos