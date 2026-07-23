Tras no poder disputar el Mundial 2026 con la selección uruguaya, Giorgian de Arrascaeta volvió a las canchas con el Flamengo

Giorgian de Arrascaeta volvió a las canchas este miércoles por la noche en la victoria 4-0 del Flamengo ante el Chapecoense por el Brasileirao , casi tres meses después de su último partido y luego de no poder disputar el Mundial 2026 con la selección uruguaya .

El mediapunta uruguayo ingresó a los 68 minutos del partido por Bruno Henrique , cuando el partido ya iba 3-0 a favor del Flamengo.

Se trata del primer partido de Giorgian desde que se lesionó en el encuentro por la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata del pasado 29 de abril . Pasaron 84 días para que volviera a las canchas.

Ese día el uruguayo debió retirarse de la cancha por una fractura de clavícula, y tras operarse viajó a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026.

Preocupación en Flamengo por la situación de Giorgian de Arrascaeta: "No sé cuánto tiempo necesitará para volver a la normalidad", dijo el DT Leonardo Jardim

La muy buena noticia que dio Giorgian De Arrascaeta a los hinchas de Flamengo, casi tres meses después de no jugar con el club

Sin embargo, durante las prácticas en el Complejo Celeste el futbolista sufrió un desgarro que complicó mucho sus chances de llegar a algún partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El entrenador Marcelo Bielsa decidió llevarlo de todas formas al torneo, en el que no pudo disputar ninguno de los tres partidos de la Celeste antes de su temprana eliminación.

Pedro anotó el primero del Fla a los 26 minutos, Rafael Thyere duplicó la ventaja con un insólito gol en contra de cabeza a los 38 y Lorran Lucas puso el tercero en el arranque del segundo tiempo tras otro error defensivo del locatario.

Ya con De Arrascaeta en cancha, Pedro colocó su segundo tanto y el cuarto de Flamengo al desviar un remate de Samuel Lino con la cabeza.

El también uruguayo Guillermo Varela se quedó en el banco de suplentes en el partido de este miércoles, mientras que Nicolás de la Cruz no estuvo entre los convocados.

El Fla está segundo en el Brasileirao con 37 puntos, siete unidades por debajo del Palmeiras, aunque con un partido menos que su rival.